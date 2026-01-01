Miłość i nadzieja, odcinek 364: Niebezpieczna Seda zaatakuje! Jej ofiarą padnie Gokhan! – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 364 - sobota, 03.01.2026, godz. 17.15 w TVP

W 364. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Gokhan podstępem wejdzie do domu Melis z zamiarem powiedzenia wszystkim, że to nie Ege jest ojcem jej dziecka, ale on. Opowie jej o swoich planach, a ona zagrozi, że zrobi krzywdę ich dziecku, jeśli on doprowadzi do jej rozstania z mężem.

Melis zaszachowana przez Gokhana w 364. odcinku „Miłości i nadziei"

W 364. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Gokhan będzie zdecydowany powiedzieć każdemu w domu Feraye i Bulenta, że to z nim Melis jest w ciąży:

— Nie interesuje mnie, kto to będzie. Twój ojciec, twoja matka, nawet cała rodzina. Każdemu powiem.

Melis zapyta go z przerażeniem, czy chce ją zniszczyć, a Gokhan przytaknie i odpowie szczerze, że tak, bo wtedy by ją przygarnął. Jego ciężarna była kochanka zwróci się z rozpaczliwą prośbą do Sedy, by nikogo nie wpuszczała do domu. Ale w tej chwili wszyscy usłyszą dźwięk samochodu i będzie oczywiste, że to wraca Ege, który pojechał zawieść Zeynep jej notatki do egzaminu, których rzekomo, według Melis, zapomniała. Dopiero u niej i Cihana okazało się, że jej brudnopis był jedynie wybiegiem, by nie znalazł się w pobliżu Gokhana, więc pojechał na próżno, okłamany przez żonę. W dodatku Zeynep przyzna, że Melis zupełnie o nią nie dba. Ege zadzwoni do niej, że już wraca i zapyta, dlaczego znów go oszukała. Zaraz wściekły Ege wparuje do domu!

Seda napadnie na Gokhana w 364. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 364. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis wiedząc, że Ege zaraz przekroczy próg domu, niemal oszaleje ze strachu. Krzyknie do Gokhana:

- Zwariowałeś? Nie rozumiesz, że ja go kocham?!

- Mam to gdzieś! Weźmiecie rozwód i pójdziesz ze mną, a dziecko będzie moje! – wrzaśnie na ciężarną Melis.

I to mogą być jego ostatnie słowa, bo w tej chwili, tuż za jego plecami, Seda chwyci dekoracyjną, bardzo ciężką figurkę, by uderzyć nią Gokhana od tyłu w głowę – bez emocji, na chłodno. Po jej ciosie on padnie jak długi na kanapę, a Melis się przerazi:

— Coś ty zrobiła?

— Nie miałam wyboru — odpowie Seda.

Ege stanie przed drzwiami.