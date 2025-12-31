Miłość i nadzieja, odcinek 364: Grunt zacznie się palić Melis pod nogami. Gokhan straci resztki cierpliwości i obwieści swój plan – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 364 - sobota, 03.01.2026, godz. 17.15 w TVP

W 363. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" wściekły Ege będzie chciał zostawić Melis za to, że nie powiedziała mu, iż kiedyś byli parą z Gokhanem. Zostanie z nią tylko ze względu na dziecko. Wyrachowana Melis postara się o to fingując bolesne skurcze i biorąc go na litość. Ale jak długo uda się jej powstrzymywać Gokhana przed powiedzeniem mu prawdy, że nie jest ojcem ich córki…?

Gokhan nie zostawi Melis wyboru w 364. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 364. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis zastygnie z przerażenia, słysząc głos Gokhana w drzwiach domu. Seda go nie wpuści, ale żona Egego na wszelki wypadek okłamie męża, że Zeynep zostawiła ważne notatki, będąc pewna, że je jej zawiezie. Jej decyzja okaże się trafna. Ege wyjdzie w samą porę, bo Gokhan wejdzie do domu drzwiami od ogrodu.

- Ege wie, że byliśmy parą, ale nie odszedł. Mógł wykorzystać okazję i zerwać – Gokhan powie na dzień dobry.

- Jesteśmy małżeństwem, a ja jestem w ciąży – przypomni mu Melis.

- Skoro tak, to ja mu powiem. Nie rozumiesz powagi sytuacji? Dziadek czeka na wnuczkę. Skoro nie udało się po dobroci, to powiem prawdę i Ege cię rzuci. Wtedy zostanę ci tylko ja.

W odpowiedzi Melis zagrozi, że zrobi dziecku krzywdę, jeśli Gokhan się wygada. Przecież tylko dziecko jest dla niej gwarancją małżeństwa, a w przypadku gdy Ege ją zostawi, córka nie będzie jej już potrzebna. Kiedy Gokhan to usłyszy, będzie przerażony:

- Jeśli będę naciskał, to je skrzywdzisz? (…) Przykro mi, ale chodzi o dużą firmę i miliony. Nie chcę ryzykować, więc nie odpuszczę. Oddasz dziecko i już! Muszę je mieć!

Gokhan będzie chciał o wszystkim powiedzieć Egemu - odcinek 364 „Miłości i nadziei"

W 364. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Gokhan pokaże Melis, jak bardzo jest zdeterminowany:

— Powiem pierwszej osobie, która tu wejdzie, wszystko.

— Zwariowałeś?! Jeśli tata wejdzie… jemu też to powiesz?! – krzyknie w odpowiedzi Melis, próbując pokazać dawnemu kochankowi, że się go nie boi.

— A dlaczego nie? Nie interesuje mnie, kto to będzie. Twój ojciec, twoja matka, nawet cała rodzina. Każdemu powiem.

— Chcesz, żeby mnie wyrzucono z tego domu?! Chcesz mnie zniszczyć?!

— Byłoby dobrze. Przygarnąłbym cię!

— Ceylan! Stań przy drzwiach i pilnuj! Nikt nie ma prawa wejść! – krzyknie Melis do Sedy.

— Ceylan, nie wtrącaj się. To nie twój problem – zaprzeczy Gokhan.

— Wie o wszystkim – obwieści mu Melis.

Wszyscy usłyszą dźwięk silnika podjeżdżającego samochodu. To będzie Ege, który za szybko wróci od Zeynep i Cihana.