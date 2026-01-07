Miłość i nadzieja, odcinek 369: Sprytna Seda zaproponuje Melis kupno dziecka. Namówi ją do największego oszustwa – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 369 - piątek, 09.01.2026, godz. 17.20 w TVP

W 367. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Gokhan doprowadzi do tego, że Melis straci ciążę. A wraz z nią prawdopodobnie też Egego, który jest z nią tylko ze względu na rzekomo ich córkę. Nie będzie też już potrzebna Gokhanowi. Dawnemu kochankowi zależało na dziecku, bo wtedy dostałby cały majątek bogatego dziadka.

Seda zaproponuje Melis kupno dziecka w 369. odcinku „Miłości i nadziei"

W 369. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" do salonu wejdzie Seda z torbą, z której wyjmie protezę brzucha ciążowego.

– Mam rozwiązanie. Za miesiąc wymienisz ją na większą – oznajmi zdumionej dziewczynie.

– Nie mam już dziecka. Co mi po tej… atrapie? Przecież to nie zmieni rzeczywistości – odpowie załamana Melis.

– Znalazłam dziecko. Jest kobieta, którą znam z mojej starej dzielnicy. Ma rodzić w tym samym terminie, co ty. Jej ciąża to owoc zakazanej miłości. Nie chce tego dziecka. Jest gotowa je sprzedać. Ty potrzebujesz dziecka. Ona potrzebuje pieniędzy. Pasujecie do siebie idealnie.

Melis nie zaprotestuje. Widząc to, Seda się ucieszy. Żona Egego nie będzie wiedziała, że gosposi wcale nie zależy na jej dobru. Ma swój własny plan… Niedługo potem Ege powie Melis, że rozstałby się z nią, gdyby nie dziecko. Nie wie, oczywiście, że żona straciła już ciążę. Melis poinformuje Sedę, że da kobiecie chcącej sprzedać dziecko wszystko, czego będzie chciała.

Seda dowie się o kłamstwie Cihana w 369. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 369. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Cihan zadzwoni do Sedy, każąc jej, po raz kolejny, opuścić dom Feraye i Bulenta. Ale ona znowu zaprotestuje:

– Powiedziałam ci, że się wszystkim zajmę. Nie potrzebuję wykładów.

– Głupia jesteś, dziewczyno? Gönül właśnie wysłała mi wiadomość – warknie jej brat.

– A co Gönül ma niby ze mną wspólnego?

– Powiedziałem jej, że jesteś… siostrą Zeynep.

– Co?! Czy ty kompletnie zwariowałeś?!

– Musiałem! Powiedziałem to, żeby wyjechała, zanim prawda wyjdzie na jaw. Ale ona zaraz wróci, Seda. Rozumiesz? Zaraz tu będzie. I wszystko runie.

– Jak mogłeś zrobić coś takiego? Nałożyć na mnie dodatkowy problem?!

– Nie miałem wyboru! Teraz to jest wyścig z czasem. Jeśli Gönül wróci z policją, jeśli zacznie drążyć… jesteśmy skończeni. Wyprowadź się z tego domu. Natychmiast.

– Nie odejdę, bracie. Gönül to twój problem. Rozwiąż go tak, jak potrafisz.

Seda rozłączy się, a wściekły Cihan nakaże Necatiemu porwać Sedę z domu Feraye i Bulenta i wywieźć ją do kryjówki.