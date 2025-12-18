Miłość i nadzieja, odcinek 357: Seda pozna prawdę o Gonul. Zdecyduje, że nie chce dalej udawać – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 357 - piątek, 19.12.2025, godz. 17.20 w TVP

Seda ufa tylko Cihanowi i wierzy w to, że on działa tak, by ochronić ją przed skutkami zabicia Melodi. Ale to się zmieni w 357. odcinku serialu „Miłość i nadzieja”.

Seda pozna prawdę o Gonul w 357. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 357. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Seda usłyszy, jak Bulent upewni się, że Feraye nie ma mu za złe, iż dał Gonul pieniądze. Żona odpowie, że oczywiście nie, skoro matka Zeynep choruje. Dziewczyna będzie wstrząśnięta i odbierze tę informację jako zdradę Cihana, który przecież powiedział jej, że zabił Gonul i pozbył się jej ciała.

- Jak to choruje? Przecież ona umarła… - szepnie do siebie ze zgrozą.

Decyzja Sedy - odcinek 357 serialu „Miłość i nadzieja"

W 357. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" do kuchni, po której Seda będzie nerwowo krążyć, wejdzie Cihan, zaalarmowany słowami Melis, która zwróci uwagę na zachowanie podenerwowanej gosposi.

— Co się dzieje, bracie? Ty przechadzasz się po tym domu jak Don Juan, jak pan na włościach, a ja tu usługuję! – dziewczyna od razu go zaatakuje.

Cihan przypomni jej:

— Sama chciałaś być tu służącą.

— Tak, ale przez ciebie zostałam tu tak długo! W sejfie nadal są moje włosy, lecz ty o to nie dbasz!

Cihan rozłoży szeroko ramiona, jakby wystawiał się na atak:

— Uderz mnie, poczujesz ulgę.

— Przestań wygadywać te idiotyzmy! — krzyknie Seda.

— Czego ode mnie chcesz?

— Udowodnij, że nie kochasz Zeynep i że to tylko gra – zażąda siostra.

— Jak mam to zrobić? — Cihan odpowie chłodno.

- Wyręczę cię. Udowodnię, że kochasz Zeynep. Dlatego nie zabiłeś jej matki. Gonul żyje!

- Majaczysz.

- Dobrze słyszałam! Gonul żyje! Dlaczego mnie okłamałeś? Dlaczego?!

- Nie krzycz! – Cihan zamknie jej usta dłonią.

- Nie zabiłeś jej, bo kochasz Zeynep!

- Nie pleć bzdur!

- Mieliśmy odzyskać moje włosy! Ale nic z tego, bo akurat się zakochałeś!

- Nie doprowadzaj mnie do szału!

- Nie zamierzałeś iść do sądu i powiedzieć Egemu, kto zabił jego siostrę?! Zakochałeś się w tej dziewczynie i zdradzisz mnie…

- Dlaczego miałbym cię zdradzić?

- Udowodnij to! Jeśli mnie kochasz i nie chcesz, żebym trafiła do więzienia, zerwij z Zeynep! Otwórz ten sejf, zabierajmy włosy i uciekajmy stąd.

- Jesteśmy tak blisko, wytrzymaj. Nie psuj mi planów. Graj dalej, proszę cię – brat ujmie jej twarz w swoje dłonie, chcąc ją uspokoić.

- Nie będę dalej grała. Koniec z tym! – Seda powie do siebie już po wyjściu Cihana z kuchni.