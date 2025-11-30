Miłość i nadzieja, odcinek 343: Podstępny Cihan opowie Sedzie, jaki plan uknuł, by ją uratować. Ale Ege wyjdzie z jego mieszkania z dowodem - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 343 - poniedziałek, 01.12.2025, godz. 17.20 w TVP2

Zrządzenie losu może pokrzyżować sprytny plan Cihana w 343. odcinku serialu „Miłość i nadzieja". Zgubiony przez Sedę kolczyk może sprawić, że rodzeństwo znajdzie się w niebezpieczeństwie.

Cihan zdradzi Sedzie swój plan w 343. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W dniu zaręczyn z Zeynep roztrzęsiona tym faktem Seda zaatakuje Cihana w domu Gonul… wałkiem do ciasta. W 343. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" poskarży się bratu:

– Ege wziął pukiel moich włosów i zaniósł do laboratorium! Wkrótce odkryje, że zabiłam jego siostrę!

– To się nie wydarzy. (…) w laboratorium wybuchł pożar. (…) Dopóki ja tu jestem, nic ci nie grozi. Tak czy inaczej, po moich zaręczynach z Zeynep, Ege zostanie zniszczony. Jego myśli nie będą już skupione na tamtej sprawie. Będzie zajęty własnym bólem – Cihan wytłumaczy Sedzie swoje sprytne zamiary.

W tej chwili do domu wejdzie przez niezamknięte drzwi zły Ege. W ostatnim momencie Seda ukryje się w drugim pokoju, ale niechcący zrobi hałas, a dawny chłopak Zeynep go usłyszy:

– Czy ktoś jeszcze jest w domu? – zapyta.

– Nie, to tylko otwarte okno. Powiedz mi, po co przyszedłeś i idź stąd. Nie marnuj mojego czasu – odpowie wrogo Cihan.

- Najpierw zobaczę, kogo tu ukrywasz. Potem zobaczymy, czy założycie obrączki. W środku jest kobieta, prawda? Zdradzasz Zeynep, dlatego nie pozwalasz mi tam wejść!

Ege wpadnie do drugiego pokoju, ale nikogo nie zobaczy. Cihan odezwie się złośliwie:

– Czy to ten gest twojej mamy w moją stronę tak na ciebie podziałał?

– Jaki gest?

– Ponieważ moi rodzice nie żyją, twoja mama poprosi pana Bulenta o rękę Zeynep dla mnie.

Kiedy Ege dostrzeże na dywanie błyszczący kolczyk, dyskretnie schowa go do kieszeni. Po jego wyjściu z ukrycia w szafie wygramoli się Seda.

– Przez ciebie pewnego dnia nas złapią! – syknie wściekły Cihan.

Seda wróci do domu Feraye bez kolczyka w 343. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 343. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Cihan zapewni Sedę, że nie musi się martwić o to, iż odpowie za śmierć Melodi. On ma wszystko pod kontrolą:

– Twój kosmyk włosów spłonął razem z laboratorium. Ege jeszcze o tym nie wie, ale wkrótce się dowie.

– Bracie, a co z Gonul? Wszyscy jej szukają. Po tym, jak ją zabiłeś, wszystko się posypało.

– Z każdym krokiem, który robię w kierunku Zeynep, Ege oddala się od sprawy swojej siostry. Czyż nie taki był nasz plan? Dopóki uwaga Egego jest skupiona na mnie, nie ma problemu. Zajmę się wszystkim, nie martw się. Wszystko jest pod kontrolą – Cihan obejmie siostrę przed jej wyjściem.

Seda wróci do domu Feraye z zakupami przed zaręczynami Zeynep i Cihana, ale bez jednego z kolczyków. Będzie on schowany w kieszeni Egego...