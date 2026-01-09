Miłość i nadzieja, odcinek 370: Szantażująca Cavidan zabierze Feraye nie tylko pieniądze i kosztowności! Zasadzi się i na Bulenta - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 370 - sobota, 10.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 370 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan postanowi wycisnąć Feraye jak cytrynę, gdy zyska potwierdzenie, że Sila faktycznie jest jej córką. Szczególnie, że zda sobie sprawę, że teraz to ona ma ją w garści i to prawniczka musi grać jak ona jej zagra, a nie już na odwrót, gdy to ona szantażowała jej córkę nagraniem, na którym zepchnęła Hulyę z balkonu!

W 370 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" matka Bahar będzie przekonana, że Feraye odda jej wszystko, byleby tylko jej sekret nie wyszedł na jaw. Zdradzamy, że Cavidan już wcześniej zabierze jej płaszcz i drogocenny pierścionek, ale na tym nie poprzestanie, gdyż zażąda od niej także wszystkich kopii nagrań, a także góry pieniędzy. Ale i na tym się nie zatrzyma!

Cavidan uzna się za atrakcyjniejszą od Feraye w 370 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

A to dlatego, że w 370 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan będzie jej zazdrościć nie tylko statusu czy bogactwa, ale także i męża! Do tego stopnia, że napali się na to, aby zabrać jej także i Bulenta, czym mocno zszokuje Bahar. Tym bardziej, że będzie przecież w ciąży z Şükrü!

- Przysięgam, wyciągnę z Feraye wszystko! Do ostatniej kropli! - zapowie córce zdeterminowana Cavidan, po czym nagle złagodnieje i doda - Gdybym jego też mogła jej zabrać....

- Kogo? - zdziwi się Bahar, po czym zaciekawiona poprosi - Powiedz!

- Przystojniaka... Mówię o Bulencie. Jaki to wspaniały mężczyzna - rozmarzy się jej matka.

- Tak nie można. Nosisz pod sercem dziecko Şükrü - oburzy się jej corka.

Ale jej ciężarna matka w 370 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie będzie widzieć w tym nic złego! Zwłaszcza, że pod względem wizualnym będzie przekonana swojej wyższości wobec Feraye i uzna, że z łatwością mogłaby odbić jej męża!

- Wielkie rzeczy. Jestem atrakcyjniejsza od Feraye. Mam krągłe kształt, pełną figurę. Turcy wolą kobiety przy kości. A nie takie patyki - powie pewna swego Cavidan.

Pewna siebie Cavidan odbije Feraye i męża w 370 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"?

Szczególnie, że w 370 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" w jednym faktycznie będzie mieć przewagę na Feraye, gdyż będzie znać jej sekret, o którym Bulent nie będzie miał pojęcia. Tym bardziej, że żona mu się do tego nie przyzna i to nawet, gdy Cavidan uświadomi ją w tym, że jej córka jednak żyje. Czy zatem jej rywalka postanowi to wykorzystać, aby zdobyć go dla siebie?

Zwłaszcza, że w 370 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" będzie do tego zdolna. Ale czy faktycznie się tego podejmie? I czy Bulent rzeczywiście byłby w stanie przerzucić się ze swojej żony na Cavidan? Przekonamy się już niebawem!