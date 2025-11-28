Miłość i nadzieja, odcinek 342: Bulent zmusi do zaręczyn Zeynep i Cihana, który nadal będzie knuł przeciw jego rodzinie. Egem wstrząsną wieści o ślubie - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 342 - piątek, 28.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

Cihan tego nie planował. Odkąd poznał Zeynep, niemal co dzień los ma dla niego nową niespodziankę. Nie inaczej będzie w 342. odcinku serialu „Miłość i nadzieja".

Zaręczyny Zeynep i Cihana zaplanowane w 342. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 342. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Bulent poweźmie plan ułożenia Zeynep przyszłości i zacznie przeć, by został zrealizowany po jego myśli:

– Zeynep jest na drugim roku studiów. Myślę, że wiesz, że zajęła piąte miejsce w całej Turcji. Ma przed sobą wspaniałą karierę, która czeka, by po nią sięgnęła. Ale jej pierwszy rok, niestety, nie był dobry. Stało się to z mojej winy. Ten rok ma dla niej kluczowe znaczenie. Nie chcę, żeby była zdezorientowana z twojego powodu – powie Cihanowi.

– Twierdzisz, że nasz związek nie ma przyszłości, bo nie skończyłem liceum, a Zeynep była jedną z najlepszych uczennic w Turcji? Czy dobrze zrozumiałem? – zapyta Cihan z niechęcią w głosie.

– Nie. To ostatnia rzecz, o której myślę. Mylisz się, chłopcze.

– Więc jaka jest ta pierwsza rzecz?

– To nazwa waszego związku.

– Jesteśmy parą. Przeżyliśmy razem trudne chwile i oto jest wynik. Staliśmy się dla siebie ważni.

– Słuchaj, chłopcze. Jeśli chcesz, by wasz związek trwał nadal, musisz mu nadać nazwę – powie Bulent stanowczo.

– W jaki sposób? Nie rozumiem.

– Słyszałeś mnie! Jeżeli naprawdę kochasz moją córkę, nadaj tej relacji oficjalną formę. Przyjdź i poproś o rękę mojej córki. W ten sposób zamkniemy usta ludziom wokół nas i wszyscy będziemy spokojni. Słyszałeś, co powiedziałem. Przemyśl to, a potem porozmawiamy – Bulent zostawi Cihana samego z jego myślami, oszołomionego nagłą propozycją i drzwiami, które dla niego otworzyła.

Kilka chwil potem w salonie Feraye postawiony przez naciski Bulenta pod ścianą, Cihan przyzna, że pragnie poślubić Zeynep. Od razu ruszą przygotowania do oficjalnych zaręczyn, zaplanowanych na kolejny dzień. Wszyscy zdziwią się, gdy dziewczyna powie, że od dawna nie ma kontaktu z Gonul, która ponoć wyjechała do Niemiec. A matkę Cihana ma zastąpić na zaręczynach Belkis, która sama to zaproponuje. Kiedy Cihan wyjdzie, by wrócić do domu Gonul, spotka przed wejściem Egego i zakomunikuje mu wieści o narzeczeństwie jego i Zeynep. Mąż Melis stanie sparaliżowany jak żona Lota. Kolana ugną się pod nim.

Seda zaatakuje Cihana w 342. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 342. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" w domu Gonul Cihan zadzwoni do tajemniczego Oğuza:

– Musisz to rozwiązać, Oğuz. Teraz takie rzeczy są możliwe dzięki sztucznej inteligencji. Tak czy inaczej, pani Gonul nie będzie dużo mówić. Niech po prostu przekaże swoje gratulacje, to wszystko. Do usłyszenia.

Cihan nie będzie sobie zdawał sprawy z tego, że w domu jest ktoś jeszcze, ktoś kto czai się za jego plecami z wałkiem do ciasta. Szósty zmysł sprawi, że odwróci się akurat w chwili, kiedy Seda będzie chciała go zdzielić.

– Seda?! Co ty wyprawiasz?! Chciałaś mnie uderzyć?! Kompletnie oszalałaś! – wrzaśnie Cihan.

– Nie, bracie! To ty postradałeś rozum! Chcesz zaręczyć się z naszym wrogiem! Jak możesz?! – krzyknie roztrzęsiona Seda.