Miłość i nadzieja, odcinek 341: Bulent wydobędzie z Cihana prawdę o jego uczuciach. Zażąda jasnej deklaracji – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 341 - piątek, 28.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Feraye i Bulent dadzą sobie drugą szansę w 341. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" dzięki planowi Zeynep.

Bójka Egego z Cihanem w 341. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 341. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Feraye przyjmie od Bulenta pierścionek i zgodzi się z nim nie rozwodzić. Wtedy Cihan podejdzie do Egego i razem wyjdą do gabinetu, gdzie powie mu, że on i Zeynep też się pogodzili.

– Dowiedziała się, że nie jestem przestępcą. Ty pewnie też. (…) Zeynep jest moją dziewczyną. Zapomnij o przeszłości i zajmij się swoją żoną.

– O czym ty mówisz?! Zeynep w każdej chwili może zwrócić się do mnie z prośbą o pomoc, bo kiedy ciebie nie było, ja tu byłem! Byłem dla niej! Rozumiesz?! Ja byłem pierwszy! – Ege niemal wpadnie w szał.

– A teraz ja jestem najważniejszy. Ty też to zrozum. Skończyły się twoje dyżury. (…) Chcę, żebyś zrozumiał raz na zawsze, że Zeynep jest moją dziewczyną – odpowie mu Cihan.

– Nie rozumiem. Spróbuj mi to wyjaśnić – odpowie wyzywająco Ege i dojdzie między nimi do szarpaniny.

Wbiegną Zeynep i Melis, a Cihan wyjaśni, że Ege nie potrafi się uspokoić.

– Prawie mi powiedział, że ożeni się z Zeynep! – krzyknie wściekły Ege.

Zeynep wyprowadzi Cihana z gabinetu, przerywając awanturę.

Cihan przyzna, że kocha Zeynep w 341. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 341. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Bulent podejdzie do Cihana i zażąda od niego deklaracji:

– Powiedz mi szczerze, Cihan… czy naprawdę kochasz Zeynep?

– Tak. Oczywiście, że ją kocham – Cihan nie będzie musiał zastanawiać się nad odpowiedzią.

– Dobrze. Zatem potrzebna jest poważna rozmowa – stwierdzi Bulent.

Odkąd wie, jakim szlachetnym człowiekiem jest Cihan – i jakim odważnym – Bulent zmienił do niego swoje nastawienie.