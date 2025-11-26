Miłość i nadzieja, odcinek 340: Bulent zabierze Cihana do jubilera. Zrobi wszystko, by odzyskać ukochaną – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 340 - czwartek, 27.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

Bulent doceni Cihana. A Zeynep i Melis przestaną ze sobą walczyć w 340. odcinku serialu „Miłość i nadzieja".

Bulent z Cihanem pójdą do jubilera w 340. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 340. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Bulent będzie się szykował do sądu na sprawę rozwodową - swoją i Feraye. Niestety, wypali w białej koszuli wielką dziurę żelazkiem. Zmartwiona perspektywą rozwodu ojca, Zeynep poprosi Cihana, by pożyczył mu swoją. Bulent zapowie córce, że zamierza powiedzieć w sądzie, iż nie wyraża zgody na rozwód. Dziewczyna ze łzami w oczach obwini się o to, że doszło do rozstania – Bulent opuścił Feraye, gdy prawda o jego związku z Gonul wyszła na jaw. Jej ojciec gwałtownie zaprzeczy - to nie ona zawiniła, że mają się rozstać. Po chwili Zeynep wymyśli plan, jak obłaskawić Feraye i wpłynąć na zmianę jej decyzji - Bulent kupi jej pierścionek, a ona pójdzie do jej domu i razem z Melis upieką tort. Tymczasem Cihan przyniesie Bulentowi koszulę, a on zaskoczy go słowami wdzięczności:

- Dziękuję, że opiekowałeś się Zeynep, kiedy mnie nie było.

- Każdy potrzebuje w życiu kogoś, komu może zaufać.

- Poszedłbyś ze mną do jubilera? Muszę kupić pierścionek. To część planu Zeynep, by pogodzić mnie z Feraye.

Cihan, oczywiście, zgodzi się.

Sprytny plan Zeynep w 340. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 340. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep będzie usiłowała nie dopuścić do rozwodu Feraye i Bulenta. Poprosi Egego, by pomógł jej wyciągnąć żonę ojca na kilka godzin z domu. Tak powie, kiedy dołączy do nich Melis:

- Ty zabierzesz stąd na jakiś czas ciocię Feraye. A my upieczemy tort.

- Z okazji rozwodu? – zapyta obruszona Melis.

Zeynep wytłumaczy jej, że chodzi o to, by Feraye zobaczyła, że dobrze się dogadują i że ich rodzina jest zżyta i kochająca, tak by nie chciała się rozwieść i spowodować, że się rozsypie.