Miłość i nadzieja, odcinek 336: Zakochany w Zeynep Cihan ruszy jej na ratunek razem z Bulentem. Tahir wpakuje w niego kulkę! – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 336 - sobota, 22.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

W 336. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" rozegrają się dramatyczne sceny. Przeplotą się w nim miłość i nienawiść, przemoc i czułość, żal i wdzięczność…

Szaleństwo Tahira w 336. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 336. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" staruszek, który usłyszał krzyczącą Zeynep, zapuka do domu Tahira. Szaleniec otworzy drzwi i sprzeda mężczyźnie bajeczkę o donośnym dźwięku ze swojego telewizora. Starszy człowiek odejdzie zniesmaczony jego zachowaniem – nie uwierzy w naprędce sklecone kłamstwo. A prawnik wpadnie we wściekłość, której rozmiary przerażą Zeynep. W tym czasie chory Bulent będzie kaszlał i trząsł się z gorączki na wersalce w domu Gonul.

– Znajdę Zeynep. (…) Została porwana przez chorego psychicznie prawnika! – oznajmi przejęty przeciągającą się niepewnością Cihan.

W końcu zadzwoni Tahir, a Bulent odbierze telefon.

– Wreszcie się odezwałeś, panie Bulencie – zacznie porywacz.

– Posłuchaj mnie uważnie! Jeśli skrzywdzisz Zeynep, przysięgam, że gorzko tego pożałujesz – powie Bulent.

– To ty mnie posłuchaj. Jeśli naprawdę chcesz, żeby twoja córka była bezpieczna, zrobisz dokładnie to, co ci powiem… - pouczy go mecenas.

– Ten facet chce się ze mną spotkać. Muszę do niego pojechać. Nie mogę zostawić Zeynep w jego rękach – powie Bulent odkładając telefon.

– Czy podał ci adres? – dopyta Cihan.

– Nie, powiedział tylko, że to gdzieś w stronę Sile – odpowie Bulent.

Zakochany Cihan odnajdzie Zeynep, ale Tahir strzeli do Bulenta w 336. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

Bulent i Cihan pojadą we wskazanym kierunku. W 336. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" zatrzymają samochód niedaleko domu Tahira, który zadzwoni i rozkaże ojcu Zeynep pojechać do prokuratury i wycofać skargę na niego, na co on się nie zgodzi, żądając najpierw uwolnienia córki. Porywacz nie pójdzie na to. Jeszcze raz każe wycofać skargę i zerwie połączenie. Mężczyźni będą pewni, że Zeynep musi być gdzieś blisko. I wtedy Cihan zauważy zbliżającego się staruszka i zapyta go, czy nie widział „młodej, pięknej dziewczyny” i poda jej imię, które on skojarzy z tym, jakie słyszał z głębi domu. Zeynep je wykrzykiwała tak, jak radził jej Cihan w razie porwania. Staruszek powie, że wskaże im drogę – Cihan będzie w siódmym niebie! Pojadą dalej razem samochodem. Kiedy senior wskaże im dom, Cihan – zgodnie z tradycyjnym tureckim zwyczajem – podziękuje mu całując jego prawą dłoń i dotykając jej czołem. Nie będzie mógł się doczekać widoku Zeynep. Uraduje go, kiedy staruszek powie mu, jak dziewczyna wołała jego imię, co musi być znakiem jej wielkiej miłości do niego. Bulent usłyszy te słowa – może zmieni zdanie na temat relacji córki z Cihanem…? Już w trakcie ich eskapady zacznie się do niego zwracać jak do syna.

Obaj zbliżą się do domu. Bulent zapuka do drzwi, a Cihan okrąży budynek i znajdzie otwarte okno. Gdy Tahir otworzy, Bulent rzuci się na niego i razem wytoczą się do ogrodu. Cihan wejdzie przez okno do pokoju, w którym zobaczy ukochaną przywiązaną do krzesła z taśmą na ustach. Zerwie ją i krępujące ją więzy.

— Już dobrze kochanie, jestem z tobą. Jeśli coś ci zrobił, to przysięgam...

Zeynep, słysząc odgłosy walki dobiegające z zewnątrz, ruszy z Cihanem do ogrodu i zobaczy, jak Tahir strzela do jej ojca, a Bulent upada.

— Tato! — krzyknie zrozpaczona!

Cihan rzuci się na Tahira i wytrąci mu pistolet.