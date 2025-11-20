Miłość i nadzieja, odcinek 335: Zeynep będzie walczyć o życie. Po porwaniu postąpi tak, jak uczył ją Cihan - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 335 - piątek, 21.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

Tahir udowodni, że za nic na świecie nie powinien być prawnikiem, bo jest zwykłym bandytą. W 335. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" życie Zeynep będzie zależeć od tego psychopaty.

Tahir zacznie straszyć Zeynep bronią w 335. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 335. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Tahir będzie wściekły z powodu niemożności dodzwonienia się do Bulenta.

— Dlaczego twój ojciec nie odbiera?! Dziś wieczorem zbiera się rada. Jeżeli nie wycofa swojej skargi, mój dyplom zostanie zawieszony! – krzyknie histerycznie do związanej Zeynep i zerwie jej taśmę z ust.

— Zasłużyłeś na to! Kłamstwa, oszustwa, intrygi… tylko tym się zajmujesz! I ty jesteś prawnikiem?! – odważnie wykrzyczy dziewczyna swojemu profesorowi.

— Uważaj na swoje słowa. Jestem zadłużony po uszy! Musiałem zająć się sprawą Feraye, bo naprawdę potrzebuję pieniędzy! Jestem je winien niebezpiecznym ludziom. A jutro mam sprawę w sądzie. Jak mam sobie poradzić bez pieniędzy?! – wrzaśnie porywacz wyjmując z kurtki pistolet.

— Nie będziesz mógł dłużej wykonywać swojego zawodu, ponieważ to ja złożę na ciebie skargę. Znajdź inną pracę, żeby się utrzymać. To, co robisz, jest przestępstwem! – odpowie mu Zeynep.

— Posłuchaj mnie, gaduło! Dla niektórych dyplom to tylko kawałek papieru, ale dla mnie to całe życie. Jeżeli go stracę, zniszczę cały świat, łącznie z tobą!

Tahir nagle przystawi jej pistolet do skroni.

Życie Zeynep będzie zależeć od Bulenta w 335. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

Tymczasem w 335. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" do drzwi domu Gonul załomocze Ege, który pokaże Cihanowi białą torebkę Zeynep, znalezioną nieopodal na drodze bez portfela i telefonu. Kiedy nagle zadzwoni telefon Bulenta, złożonego chorobą na wersalce, odbierze go Ege. I gdy Tahir zorientuje się, z kim się połączył, wycedzi tylko przez zęby:

— Gdybym chciał z tobą rozmawiać, zadzwoniłbym do ciebie. Powiedz Bulentowi, żeby odebrał telefon za dwie minuty. W przeciwnym razie nigdy więcej nie zobaczy swojej córki.

— Drań porwał Zeynep. Chce rozmawiać tylko z wujkiem Bulentem – przekaże Cihanowi Ege.

W tej chwili do pokoju wejdzie Bulent, który usłyszy ich rozmowę i weźmie swój telefon do ręki, ale silny atak kaszlu spowoduje, że opadnie na wersalkę bez sił. Uprowadzenie Zeynep okaże się dla niego wielkim ciosem.

W tym samym czasie, pod nieobecność Tahira, Zeynep będzie ze wszystkich sił starała się poluzować sznury, którymi będzie przywiązana do krzesła. W końcu, szamocząc się, przewróci się razem z nim, a taśma odklei się jej od ust. Przypomni sobie, jak kiedyś oglądali z Cihanem film w telewizji i jak powiedział, że ktoś porwany powinien bardzo głośno wykrzykiwać swoje imię. Tak zrobi, wołając też imię ukochanego Cihana, aż usłyszy ją przechodzący drogą staruszek...