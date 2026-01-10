Pierwsza miłość, odcinek 4143: Mroczna wiadomość psychola Mateusza do Emilki. Wreszcie dokończy to, co zaczął - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4143 - czwartek, 29.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

W 4143 odcinku "Pierwszej miłości" Mateusz będzie gotowy na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Emilką. To właśnie na jej punkcie ma obsesję od lat i nie może zapomnieć o córce Śmiałka (Paweł Okoński). Stik długo kombinował jak wyjść zza krat, by znów znaleźć się na wolności i móc dotrzeć do "wybranki". W tym pomogła mu Izabela (Olga Bończyk), która tylko ułatwiła manipulacje Teresą (Ewa Skibińska). Matka Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) sfingowała własną śmierć, by Mateusz mógł uczestniczyć w jej rzekomym pogrzebie i zyskać okazje do ucieczki. To się udało, a w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" służby skupią się na szukaniu Mateusza.

Mroczna wiadomość psychola Mateusza do Emilki w 4143 odcinku "Pierwszej miłości"

Stik tylko czeka na spotkanie z Emilką. Zanim jednak do niego dojdzie, mężczyzna przekaże kobiecie wiadomość, zwierając krótką i okrutną obietnicę.

Mateusz nagrywa Emilce wiadomość: już jutro będą razem…

To mogłoby wstrząsnąć nawet największym twardzielem, a co dopiero przestraszoną Emilką. Obietnica Sika z 4143 odcinka "Pierwszej miłości" będzie jasna. Planuje osobiste spotkanie z Emilką...

Bartek wścieknie się i zacznie działać z więzienia

Przypomnijmy, że Bartek nie da rady osobiście chronić ukochanej, ponieważ siedzi za kratami, gdzie również ma poważne kłopoty przez współwięźniów. Zresztą ich związek wisi na włosku, a Miedzianowski znalazł się w kiepskim położeniu przez trudną sytuację za kratami. Myśli, że Emilka nie jest mu wierna i chociaż początkowo tylko uroił sobie problemy, tak prawda ujrzała światło dzienne. Emilka może liczyć na pomoc zakochanego w niej Fryderyka (Andrzej Kłak).

W 4143 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek z gazety dowie się o udziale Teresy w ucieczce Stika. Dostanie szału, tym bardziej, że Emilka nie odbierze jego telefonów.