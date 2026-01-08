Miłość i nadzieja, odcinek 370: Prawda o zabójczyni Sedzie wyjdzie na jaw. Kiedy Ege dowie się wszystkiego, Cihan nie zdoła jej ocalić – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 370 - sobota, 10.01.2026, godz. 17.20 w TVP

W 369. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Seda wpadnie na pomysł, jak ogołocić Melis z pieniędzy. Zaproponuje jej kupno dziecka od rzekomej znajomej. Wkrótce poniesie karę za wszystkie swoje winy.

Cihan postanowi porwać Sedę w 369. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 369. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Cihan znowu każe Sedzie opuścić dom Feraye i Bulenta. Ale spotka się z jej protestami. Wyjaśni jej więc, że skontaktowała się z nim Gönül, która niebawem wróci do domu. I że – by skłonić ją wcześniej do wyjazdu – zmyślił historię o tym, iż Seda jest siostrą Zeynep. Teraz może pojawić się z policją, wiedząc, że to ona stoi za śmiercią Melodi i dlatego Seda powinna uciekać. Ale ona myśli już przecież tylko o pieniądzach, jakie Melis ma jej dać za dziecko, które zmyśliła - by zatrzymać Egego przy sobie… Rozłączy się i Cihan zdecyduje, że Necati – jego zbir do wynajęcia – ją porwie i umieści w kryjówce.

Ege wstrząśnięty prawdą o Sedzie w 370. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 370. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Necati zaparkuje samochód w pobliżu domu Feraye i Bulenta i zaczeka na Sedę. Ale po tym, jak w 369. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" nie uda mu się jej porwać dzięki interwencji Zeynep, kolejna próba może sprawić jeszcze więcej problemów. Na dodatek Ege dowie się, że niedoszły porywacz to mężczyzna, który już był w domu i usiłował włamać się do sejfu. Cihan zadzwoni i każe Necatiemu działać szybko. Ale nie grzeszący inteligencją bandyta nie zauważy wychodzącej z domu Sedy i nie będzie wiedział, że nie ma sensu wkraczać z naładowaną bronią do domu. Ege zauważy zaparkowany samochód i zaczai się na niego. Kiedy Necati podejdzie bliżej, wyrwie mu pistolet i wymierzy w niego:

– Ani kroku dalej. Jedziemy na komisariat. Będziesz się tłumaczył policji. Zakładam, że nie masz pozwolenia na tę broń. Do tego dochodzi włamanie, próba kradzieży, porwania i groźby. Piętnaście lat więzienia jak nic.

Necati będzie w szoku.

– A ile chciałeś? Rok? To się nie skończy na zawiasach.

– Jeśli powiem prawdę… pozwolisz mi odejść? – zapyta przerażony perspektywą wieloletniej odsiadki.

– Jaką prawdę? Przecież wszystko jest jasne. Przyłapałem cię na gorącym uczynku.

– Nie! To nie tak! To… to Seda kazała mi dokonać tej kradzieży!

– Seda? To ona kazała ci ukraść naszyjnik? Gdzie ona jest?! Podaj mi adres! Teraz!– wrzaśnie Ege wiedząc już, że tak nazywa się zabójczyni jego siostry.

– Seda jest… tutaj!

– Czyli gdzie?!

– Przedstawia się jako Ceylan. To ona potrąciła twoją siostrę.

– Ceylan to… Seda? To ona… zabiła Melodi?

– To ona. Poprosiła mnie, żebym ukradł naszyjnik. Wiedziała, że były w nim jej włosy.

Ege będzie wstrząśnięty, że zabójczyni jego siostry mieszka z jego rodziną pod tym samym dachem.