Miłość i nadzieja, odcinek 360: Melis straci dziecko? Niezrównoważona Seda wpuści do domu łotra, który zaatakuje żonę Egego - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 360 - wtorek, 23.12.2025, godz. 17.20 w TVP

Chora psychicznie Seda zagrozi życiu Melis, by ratować swoje. Przez nią ciężarna żona Egego zostanie zaatakowana w 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja”.

Melis zostanie zaatakowana w 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis zauważy w salonie pochylonego nad sejfem mężczyznę, majstrującego przy zamku, by wydostać z niego włosy Sedy. Ciężką księgą uderzy go w tył głowy i zbir straci przytomność.

— Melis? Necati?! — krzyknie Seda wpadając do pokoju.

— Więc ma na imię Necati. Kim on jest? Co tu robi? I co ty z nim kombinujesz? Dlaczego włamał się do naszego sejfu?! Nie udawaj głupiej! Skoro znasz jego imię, to znaczy, że nie jest tu przypadkiem!

— Po co ktoś miałby włamywać się do sejfu? Dla pieniędzy. To przecież oczywiste… - odpowie Seda i wprawi Melis we wściekłość.

— Jesteś bezczelna! Wszystko, co nam opowiedziałaś o swoim życiu, było kłamstwem! O byłym narzeczonym, o pogoni, o strachu… A my daliśmy ci dach nad głową! Pracę! Zaufanie! Ja… ja opowiadałam ci o swoich sekretach, a ty? Ty tylko czekałaś, żeby nas okraść! Jesteś zwykłą łajdaczką! Od teraz nie masz w tym domu czego szukać! Twoje miejsce jest w więzieniu!

Melis sięgnie po telefon, a Seda zacznie ją prosić:

— Melis, błagam… nie rób tego. Posłuchaj mnie chociaż przez chwilę…

— W tym domu już jedna złodziejka się panoszy - Zeynep! Drugiej nie potrzebujemy!

— On mi groził! Powiedział, że zrobi krzywdę twojej rodzinie, jeśli mu nie pomogę. Błagam… nie dzwoń na policję. Pojawił się wczoraj na ulicy, zagrodził mi drogę… Powiedział, że musi coś wyjąć z sejfu.

— Czego niby szukał?

— Nie wiem. Przysięgam! Ale zagroził, że zniszczy wszystkich, jeśli mu odmówię. Melis… bałam się.

— Więc po prostu wprowadziłaś go do domu?! Do środka?! Pozwoliłaś mu grzebać przy sejfie?! W tym domu jest troje prawników, w tym dwóch mężczyzn! Mogłaś zadzwonić na policję!

— Ja… ja naprawdę nie wiedziałam, co robić…

Melis nagle przewróci się na podłogę. To Necati uderzy ją w głowę ciężką figurką.

Cihan zobaczy, do czego zdolna jest Seda w 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 360. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" do domu Feraye i Bulenta wpadnie Cihan z wrzaskiem:

— Co ty znowu odwaliłaś? Po co wezwałaś Necatiego?!

— Próbuję się ratować! Bo mój brat zapomniał o własnej siostrze, goniąc za swoją wielką miłością! – odpowie szyderczo Seda.

— Co jej zrobiłaś?! — krzyknie Cihan widząc leżącą Melis.

— Nic jej nie zrobiłam! To on ją uderzył!

— Wynoś się. Natychmiast — Cihan wysyczy do Necatiego i zwróci się do Sedy:

— Jesteś głupia? Jesteś kompletną idiotką?! Ile razy mówiłem ci, żebyś nie działała na własną rękę?! Pakuj się. Wychodzimy. Teraz. Zostałaś zdemaskowana! Nie możesz tu dłużej zostać! Dalej, rusz się!

— Rozumiem, mam odejść, żebyś mógł dalej być ze swoją dziewczyną! Kochasz ją bardziej niż mnie, wiem to!

— Tak. Kocham ją. Bo ona nie jest taką idiotką jak ty. Bo jest rozsądna, rozumie mnie i słucha. Bo nie jest morderczynią. Uratowałem cię tyle razy, że straciłem rachubę. A ty dalej niczego nie rozumiesz. Popatrz, do czego doprowadziłaś. Chcesz, żeby Ege cię złapał? Jeżeli dowie się wszystkiego, pochowa cię w ogrodzie!

— A ty będziesz biernie się temu przyglądał?

— Jeśli ktoś zabije moją siostrę, ja też go zabiję. Nie wiem, do czego Ege jest zdolny, ale na pewno będzie wściekły jak diabli.

Melis poruszy głową i Cihan ponagli Sedę:

— Pakuj się.

— Nigdzie nie idę! Sama to załatwię. Idź sobie!

Po wyjściu Cihana Seda zapyta Melis udając troskę:

— Jesteś cała?

— Kto mnie uderzył? — zapyta podejrzliwie żona Egego.