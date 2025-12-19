Miłość i nadzieja, odcinek 358: Feraye stanie w obronie Sili i oskarży Bulenta. Seda poróżni Zeynep z Melis - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 358 - sobota, 20.12.2025, godz. 17.15 w TVP

Po tym, jak Seda dowie się, że Gonul żyje, postanowi doprowadzić do rozstania Zeynep i Cihana. A Feraye nakrzyczy na Bulenta w 358. odcinku serialu „Miłość i nadzieja”.

Seda doprowadzi do kłótni Zeynep i Melis w 358. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 358. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep sprawdzi po raz ostatni swoją prezentację, przygotowaną na zajęcia na uczelni i akurat zainteresuje się nią znajdujący się w pobliżu Ege. Udzieli jej krytycznych uwag. Jego pomoc nie spodoba się stojącej nieopodal Melis, popijającej wodę z cytryną, którą poda jej Seda. A jej reakcja – Egemu. Poradzi nadąsanej żonie, by skończyła z prymitywną zazdrością. Potem, kiedy Zeynep będzie chciała już tylko chwycić laptop i biec na uniwersytet, okaże się, że został zalany – wodą z cytryną! Będzie pewna, że to sprawka Melis i właśnie ją oskarży:

- Zalałaś mi laptop wodą z cytryną. Moja ciężka praca przepadła!

Melis wszystkiego się wyprze, a Seda będzie miała ubaw, bo to ona zaleje laptop Zeynep. To część jej planu – skłócić siostry i spowodować, żeby Ege dowiedział się, że nie jest ojcem dziecka Melis, by potem on i Zeynep znowu zbliżyli się do siebie, a Cihan został sam i zajął się nią.

Feraye oskarży Naciye i Bulenta o bezduszność w 358. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 358. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" po wyjściu Sili zranionej absurdalnymi oskarżeniami Naciye, że zabrała jej dom i syna, Hulya powie matce:

– Dziewczyna odeszła! A co, jeśli nie wróci?!

– Och, nic by mnie bardziej nie ucieszyło. Niech idzie, skąd przyszła – odpowie twardo Naciye.

– Siostro, proszę cię… Kuzey powierzył ci Silę. Nie musisz jej kochać, ale pomyśl chociaż o nim – Bulent zwróci uwagę Naciye.

– Dlaczego miałaby o niej nie myśleć? Ta dziewczyna też jest czyimś dzieckiem. Szkoda mi jej – stwierdzi oburzona Feraye.

– Feraye, czy ja coś takiego powiedziałem?

– Pokazałeś swoje prawdziwe oblicze! Tak samo jak Naciye.

– Tak właśnie myślę i co w tym złego. To dziewczyna ze wsi. Nie może być tak samo wartościowa, jak mój syn i twoje dzieci. Nie ma wykształcenia ani ogłady. To tylko biedna wieśniaczka. Kim są nasze dzieci, a kim jest Sila? – Naciye okaże, jak bardzo pogardza Silą.

Prostolinijna Feraye nie będzie mogła uwierzyć w to, co usłyszy.

– Co ty wygadujesz? Nasze dzieci są lepsze, bo nie urodziły się w biedzie? A Sila jest nic niewarta, bo takiego szczęścia nie miała? Bulent! Zeynep pochodzi z takiego samego środowiska, jak Sila. To znaczy, że jest mniej wartościowa od Melis?

– Wcale tak nie myślę – stwierdzi asekuracyjnie Bulent, ale Feraye już nie da się zatrzymać w swoim gniewie.

– Jak możesz porównywać Zeynep i Silę? Zeynep zajęła piąte miejsce w Turcji, studiuje prawo! I należy do naszej rodziny – powie dumnie Naciye.

– No właśnie! Tu nie chodzi o pieniądze ani o wykształcenie, tylko o pokrewieństwo! Masz błękitną krew?! – powie podniesionym głosem Feraye.

– Możliwe. Urodziliśmy się pod szczęśliwą gwiazdą – doda dumnie Naciye.

– Przez takie nastawienie świat jest okropnym miejscem! – krzyknie Feraye i wybiegnie z salonu.

- Co ja ci zrobiłem? Feraye! – krzyknie za nią Bulent, ale żony już nie będzie w pobliżu.