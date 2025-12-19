Miłość i nadzieja, odcinek 362: Kuzey dowie się od Yildiz, że Cavidan nie jest biologiczną matką Sili! To odkrycie zmieni wszystko - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 362 ostatni w 2025 roku - wtorek, 30.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 362 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar i Cavidan zjawią się przed rezydencją Kuzeya, aby ukraść z samochodu Feraye pendrive'a z nagraniem, pogrążającym żonę prawnika, którym jego ciotka ją zaszantażowała. Tyle tylko, że nie wszystko pójdzie zgodnie z ich planem, gdyż w aucie włączy się alarm, przez co jej matka ostatecznie zgubi nagranie, a zabierze ze sobą tylko szkatułkę, czym zirytuje Bahar, która będzie w tym widzieć winę Sili!

Do tego stopnia, że w 362 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" córka otwarcie wyrzuci swojej matce żal z powodu adopcji Sili, a ta go odwzajemni. Tyle tylko, że obie nie będą świadome, że ich szokującą rozmowę słyszy Yildiz, która wcale nie wróci z Kuzeyem i Bulentem do środka tylko zostanie przy płocie i mocno się zszokuje, gdy pozna prawdę!

- Dlaczego ją przygarnęłaś?! Jej własna matka jej nie chciała, a ty ją wzięłaś! Po co?! - wygarnie jej rozżalona Bahar.

- Gdybym wiedziała, że wyrośnie z niej taka żmija, nigdy bym tego nie zrobiła - zapewni ją matka.

- Chciałabym, żeby jej prawdziwa matka się pojawiła i ją zabrała... Wtedy Kuzey byłby mój. Tylko mój - wypowie jej córka, czym aż zmrozi Yildiz.

Yildiz powie Kuzeyowi w 362 odcinku serialu "Miłość i nadzieja", że to nie Cavidan jest prawdziwą matką Sili!

Ale tylko na chwilę, gdyż w 362 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Yildiz od razu postanowi powiedzieć Kuzeyowi o swoim odkryciu. Szczególnie, gdy zobaczy, jak mocno i on przeżywa oskarżenia o matce Sili, które w jej kierunku będzie rzucać Naciye.

- Czy mogę coś dla ciebie zrobić? - zacznie Yildiz.

- Tak... Chcę, żeby Sila była szczęśliwa. Żeby miała matkę, rodzinę… żeby nie cierpiała. Nie była upokarzana. Nie była dręczona... Nie pragnę niczego więcej - wyzna Kuzey, na co gosposia postanowi spełnić jego życzenie.

W tym momencie w 362 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Yildiz tym bardziej zrozumie, że musi powiedzieć mu prawdę o prawdziwiej matce Sili. Dlatego już ani na chwilę się nie zawaha i od razu przejdzie do meritum!

- Kuzey… Muszę ci coś powiedzieć. Coś, co usłyszałam - rzuci gosposia.

- Słucham? - zapyta zaciekawiony prawnik.

- Słyszałam, jak Cavidan i Bahar rozmawiały… I dowiedziałam się czegoś… - powie jeszcze bardziej intrygująco, czym jeszcze bardziej przyciągnie uwagę Bozbeya - Czego się dowiedziałaś?

- Cavidan… nie jest prawdziwą matką Sili - wyzna mu Yilidz, czym kompletnie go zszokuje.

Bozbey postanowi odnaleźć biologiczną matkę Sili w 362 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tej chwili w 362 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zaskoczony Kuzey aż wybuchnie. Jednak po chwili spokornieje, gdy zda sobie sprawę, że to odkrycie może naprawdę wszystko zmienić!

- Co?! - spyta z niedowierzaniem.

- Usłyszałam ich rozmowę. Cavidan… adoptowała Silę wiele lat temu... Sila nie ma o tym pojęcia... - wyjaśni mu gosposia.

Szczególnie, w 362 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" dla Sili, dla której będzie nadzieja na kochającą matkę. Tym bardziej, że naprawdę będzie na nią zasługiwać. Zwłaszcza po tym, co przeżyła u boku okrutnej Cavidan...