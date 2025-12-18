Miłość i nadzieja, odcinek 361: Naciye zgodzi się na ślub Kuzeya z Silą. Wreszcie będą szczęśliwą rodziną - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 361 - środa, 24.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W domu Kuzeya rozpoczną się przygotowania do uroczystych zaręczyn. Atmosfera będzie podniosła, ale pełna napięcia, które niemal da się kroić nożem. Wszyscy będą świadomi, że największą niewiadomą pozostaje reakcja Naciye. To ona przez długi czas będzie największym przeciwnikiem Sili, nie szczędząc jej ostrych słów, oskarżeń i pogardy.

Naciye nie dopuści do zaręczyn Kuzeya?

Feraye stanie przy Sili, zastępując jej matkę. Zrobi to z taką czułością i troską, jakby naprawdę była jej rodzicielką. Ten widok nie umknie uwadze Naciye i tylko spotęguje jej wewnętrzny chaos. Gdy nadejdzie moment oficjalnego poproszenia o rękę Sili dla Kuzeya, w salonie zapadnie cisza. To właśnie do Feraye Naciye będzie musiała się zwrócić, jeśli ma dojść do zaręczyn. Na twarzy Naciye pojawi się szok. Kobieta zachwieje się, jakby zabrakło jej tchu, i złapie się za pierś. Hulya, przerażona, natychmiast przyniesie ciśnieniomierz.

- Mamo, oddychaj! - zawoła spanikowana.

Po chwili urządzenie pokaże idealne 120/80, co tylko wzmocni konsternację domowników. Naciye będzie wyglądać tak, jakby nic jej nie dolegało… a jednak w środku rozegra się prawdziwa burza. Zaniepokojony Kuzey wyjdzie na podwórko, by zaczerpnąć powietrza. Będzie widać, jak bardzo walczy z emocjami. To tam podejdzie do niego Sila, ostrożnie, niemal bojąc się zakłócić delikatną równowagę.

- Nie denerwuj się - wyszepcze, obejmując go. - Nie potrzebuję wielkiej uroczystości. Wystarczą obrączki. Nic więcej.

- Ale ja chcę tego, Sila - odpowie Kuzey szczerze. - Chcę, żeby było pięknie. Pierwszy raz w życiu czegoś tak pragnę. Kocham cię i chcę, żeby moja mama była świadkiem tej chwili. Nie proszę o wiele.

Nie zauważą, że przy drzwiach stanie Naciye. Usłyszy każde słowo.

- Zrozum ją - powie spokojnie Sila. - Nie jestem tą synową, o której marzyła. Bała się stracić ciebie. Jesteś jej jedynym oparciem.

- W moim sercu jest miejsce dla wszystkich, których kocham - odpowie Kuzey, już znacznie łagodniej.

Te słowa trafią wprost w serce Naciye.

Decyzja, która zaskoczy wszystkich. Naciye poprze ślub Kuzeya z Silą

Naciye wróci do salonu powoli, jakby dźwigała ciężar własnego uporu i lat gniewu. Spojrzy na Feraye i Bulenta, po czym wypowie słowa, których nikt się po niej nie spodziewał:

- Zawołajcie ich. Załóżmy obrączki.

W jednej chwili atmosfera się odmieni. Hulya nie będzie kryła radości, Bulent uśmiechnie się z ulgą, a Feraye wzruszy się do łez. W tle Bahar i Cavidan będą patrzeć na wszystko z furią i zazdrością, nie mogąc pogodzić się z tym, że ich plany legną w gruzach.

W 361 odcinku „Miłości i nadziei” Naciye zrobi pierwszy krok ku akceptacji. Choć jej zgoda nie wymaże dawnych krzywd i upokorzeń, będzie sygnałem, że nawet największy sprzeciw może ustąpić miejsca miłości syna. Czy to oznacza prawdziwy początek szczęśliwej rodziny Kuzeya i Sili? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki.