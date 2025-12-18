Miłość i nadzieja, odcinek 361: Bahar i Cavidan przerwą zaręczyny Sili i Kuzeya? Zakradną się podczas ceremonii - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 361 - środa, 24.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 361 odcinku „Miłość i nadzieja” napięcie wokół zaręczyn Sili i Kuzeya sięgnie zenitu. Choć w salonie rezydencji atmosfera będzie niemal świąteczna, Bahar i Cavidan w tym samym czasie rozpoczną własną, desperacką akcję. Obie będą przekonane, że tylko one mogą jeszcze powstrzymać tę ceremonię, nawet jeśli oznacza to działanie na granicy prawa.

Podczas gdy Kuzey w środku domu będzie szykował się do zaręczyn, a goście zajmą swoje miejsca, przed rezydencją rozegra się zupełnie inna scena. Bahar i Cavidan zaczają się przy zaparkowanym samochodzie Feraye. Ukryte w cieniu, nerwowo będą rozglądać się na boki, jakby każda chwila groziła zdemaskowaniem.

Bahar z Cavidan wykradną pendrive?

Bahar rzuci się do drzwi auta, szarpiąc klamkę z narastającą furią.

— No dalej, otwórzcie się! — syknie przez zaciśnięte zęby. — Muszę to mieć!

Cavidan, choć równie zdeterminowana, zacznie nerwowo rozglądać się po posesji. — Ciszej, ktoś nas zobaczy! — syknie ostrzegawczo, sama bliska paniki.

Obie będą doskonale wiedziały, czego szukają. W schowku samochodu ma znajdować się pendrive, dowód, który może pogrążyć Bahar i raz na zawsze odebrać jej szansę na kontrolowanie sytuacji. Jeśli trafi w niepowołane ręce, konsekwencje okażą się dramatyczne.

Bahar przerwie zaręczyny Kuzeya?

Podczas gdy w salonie rozpocznie się oficjalna część zaręczyn, a Naciye (ku zaskoczeniu wszystkich) zgodzi się na związek syna z Silą, Bahar i Cavidan przedostaną się do domu od zupełnie innej strony. Wślizgną się do przedpokoju, poruszając się ostrożnie, niemal na palcach.

Ich zachowanie będzie przypominać dwie amatorki włamania, ale w ich oczach nie pojawi się ani cień humoru. Strach i determinacja przejmą nad nimi pełną kontrolę. Gdy zauważą torebkę Feraye zawieszoną na szafce, Bahar niemal wstrzyma oddech. Z drżącymi rękami otworzą torebkę i po chwili wyciągną z niej kluczyk do samochodu. Ich twarze rozjaśni szeroki, triumfalny uśmiech. W tej chwili będą przekonane, że los wreszcie się do nich uśmiechnął.

Nie będą jeszcze wiedziały, że każdy ich ruch może zostać zauważony, a jedna pomyłka wystarczy, by przerwać nie tylko zaręczyny, ale i ich własną grę. W 361 odcinku „Miłości i nadziei” Bahar i Cavidan zaryzykują wszystko. Pytanie tylko, czy tym razem los stanie po ich stronie…