Natalka pożegnała M jak miłość. To był ostatni dzień Dominiki Sucheckiej na planie serialu - ZDJĘCIA

Natalka nie odejdzie z "M jak miłość", ale Dominika Suchecka była na planie ostatni raz w tym roku

Na planie "M jak miłość" nadszedł czas pożegnania dla Natalki Mostowiak, którą od ponad dwóch lat gra 25-letnia Dominika Suchecka. Zresztą nie tylko dla niej, bo inni aktorzy, a także pozostali członkowie ekipy produkcyjnej też kończą pracę nad nowymi odcinkami w tym roku. Dlaczego? Z powodu przerwy świątecznej, która potrwa aż do początku stycznia 2026 roku.

Nie przegap: M jak miłość. Przerwa w emisji przedłużona do połowy stycznia! Trzeba będzie poczekać na nowe odcinki w 2026 roku

"Merci. Auu, ostatni dzień w tym roku na planie "M jak miłość", do zobaczenia za roook he he! Było wybooornie - dziękuję całej ekipie!" - napisała ekranowa Natalka z "M jak miłość" na Instagramie podczas pożegnania z serialem.

Co będzie dalej z Natalką w "M jak miłość" w 2026 roku?

Tym samym zastrzegła, że jej bohaterka na pewno nie odejdzie, pojawi się niebawem w kolejnych odcinkach "M jak miłość" w 2026 roku, bo wątek Natalii i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg) rozkręci się jeszcze bardziej! Policjanci z Lipnicy są o krok od romansu. Mimo że Karski spotyka się z tajemniczą brunetką Paulą (Marcelina Kieres), to ewidentnie ciągnie go do Natalki. I wcale mu nie przeszkadza, że córka Natalki, Hania (Wiktoria Basik), nie przestaje ich ze sobą swatać, bo chce tylko tego, żeby samotna mama była szczęśliwa.

Kilka dni temu Dominika Suchecka i Patryk Szwichtenberg pokazywali kulisy wspólnych scen w "M jak miłość", które widzowie zobaczą dopiero późną wiosną, więc nie ma żadnych wątpliwości, że Natalka i Adam będą jeszcze bliżej, że łączyć ich będzie nie tylko wspólna praca na posterunku policji w Lipnicy.