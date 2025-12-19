M jak miłość, odcinek 1900: Marcin nie przestanie myśleć o Martynie, kiedy wyjedzie z Jakubem w góry - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1900 pierwszy w 2026 roku - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1900 odcinku "M jak miłość" Marcin nie zapomni o Martynie, nawet mimo swojego ślubu z Kamą! I choć będzie szczęśliwy u boku swojej świeżo upieczonej żony, to jednak myśli o byłej kochance okażą się silniejsze. Tym bardziej, że ona wciąż będzie blisko za sprawą swojej relacji z Jakubem, która z dnia na dzień będzie coraz silniejsza, a sam detektyw dla niej coraz ważniejszy!

Do tego stopnia, że w 1900 odcinku "M jak miłość" Martyna wybierze się z Jakubem na wspólny wypad w góry, który do tej pory zarezerwowany był wyłącznie dla jej zmarłego męża, po tragicznej śmierci którego Wysocka je znienawidziła! A to dlatego, że właśnie w nich zginął Jerzy, gdy ratował swojego przyjaciela. Ale za sprawą Karskiego, Wysocka nie tylko do nich wróci, ale na nowo je pokocha, gdyż osiągnie to przez nie byle jakiej osobie!

Kama będzie musiała patrzeć, jak Marcin zadręcza się relacją Martyny z Jakubem w W 1900 odcinku "M jak miłość"!

I z tego w 1900 odcinku "M jak miłość" doskonale zda sobie sprawę i Marcin, któremu pozostanie już tylko przeglądanie ich wspólnych i szczęśliwych zdjęć z wypadu w góry! Tyle tylko, że jego one wcale nie ucieszą! I nic dziwnego, gdyż przecież to on był pierwszym mężczyzną, z którym związała się lekarka po tragicznej śmierci swojego męża i którego naprawdę pokochała. Jednak nie na tyle, aby się przełamać i zabrać go w góry! A Jakuba już tak!

I to w 1900 odcinku "M jak miłość" mocno zaboli Marcina, którego patrzenie na ich rozwijającą się relację tylko dobije, co nie ujdzie i uwadze Kamy! Chodakowska poskarży się Ancie (Ilona Janyst) na zachowanie swojego świeżo upieczonego męża i zdradzi, że przez nie sama znów zaczyna być zazdrosna o jego byłą kochankę. Szczególnie, że choć ją pokonała, to jednak Wysocka wciąż będzie obecna w jego życiu. A ona nie będzie w stanie nic z tym zrobić!

- Czasem nawet jestem zazdrosna o Martynę. Widzę, że boli go jej związek z Jakubem... - zwierzy się Kama, Anecie.

Wysocka i Karski pójdą o krok dalej w W 1900 odcinku "M jak miłość"!

W 1900 odcinku "M jak miłość" Aneta z pewnością wesprze Kamę w tak trudnej sytuacji, jednak za wiele i ona nie będzie w stanie zrobić. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedzieć, jak jej przyjaciółka Kasia (Paulina Lasota) skrzywdziła właśnie Jakuba, który teraz będzie miał prawo do szczęścia. A że jego wybór padnie na Martynę, to niestety one będą musiały to zaakceptować.

Szczególnie, że w 1900 odcinku "M jak miłość" ich relacja wskoczy na zupełnie nowy etap i Karski z pewnością nie będzie miał zamiaru z niego rezygnować. Tym bardziej, że wcześniej nie tak by o nią walczył, gdy doszło między nimi do porozumienia, aby teraz z niej rezygnować. A ona oczywiście podobnie!

