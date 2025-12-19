M jak miłość, odcinek 1901: Franka okłamie Pawła, że wyjeżdża w góry! Zgłosi się do szpitala na badania - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1901 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Nie jeden raz w "M jak miłość" Franka była bliska śmierci. Wydawało się, że to, co się działo ze Zduńską po makabrycznym wypadku w Grabinie, kiedy poważnie ranna trafiła do szpitala w Gródku, przeszła operację ratującą życie, wystarczy jej na limit nieszczęść na najbliższe miesiące. Nic bardziej mylnego.

Operacja Franki po wypadku w "M jak miłość" uratowała ją od śmierci

Operacja Franki pod koniec września w "M jak miłość", która polegała na uszczelnieniu uszkodzonej aorty, opanowaniu krwotoku wewnętrznego, była skrajnie trudnym zabiegiem. Tyle tylko, że zaraz po operacji Zduńska usłyszała od Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), że będzie musiała się zgłosić na badania kontrolne na oddział kardiologii szpitala w Gródku, by lekarze mieli pewność, że jest w pełni zdrowa. Teść nie chciał bowiem od razu wypuścić Franki do domu po tak ryzykownej operacji.

To dlatego Franka w 1901 odcinku "M jak miłość" zgłosi się na badania do szpitala

Z początkiem nowego 2026 roku, czyli w 1901 odcinku "M jak miłość", po trwającej trzy tygodnie przerwie świątecznej, Franka będzie musiała zgłosić się do szpitala. Właśnie w związku badaniami po operacji aorty. Okłamie jednak Pawła, że na kilka dni wyjedzie w góry do rodziny do Bukowiny Tatrzańskiej. Zapewne wtajemniczy w to kłamstwo stryja Jędrzeja Gutowskiego (Piotr Majerczyk) i jego żonę Haneczkę (Elżbieta Firek). Zostawi syna Antosia pod opieką męża.

Dlaczego Franka w 1901 odcinku "M jak miłość" nie powie Pawłowi prawdy o badaniach? Przecież mąż powinien wiedzieć, co się z nią dzieje, czy będzie musiała być pod stałą kontrolą kardiologa. W tak ważnej kwestii jak stan zdrowia Franka nie powinna Pawła oszukiwać. A jednak ukryje przed mężem fakt, że przez kilka dni będzie leżała w szpitalu w Gródku, by oszczędzić mu stresu. Wydaje się jednak, że Paweł i tak się dowie, gdzie naprawdę jest Franka, kiedy doniesie mu o tym stryj Jędrzej...

