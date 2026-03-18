M jak miłość, odcinek 1919: Przemiana Ani i nowa miłość siostry Kamy. Przyzna się, w kim się teraz zakochała - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Ani w 1919 odcinku "M jak miłość" będzie dość niespodziewany. Ostatni raz siostra Kamy pojawiła się w serialu na jej ślubie z Marcinem (Mikołaj Roznerski) w listopadzie zeszłego roku. Minęły więc już cztery miesiące od wyjazdu Ani do Krakowa. Bo właśnie tam teraz mieszka dziewczyna, tam układa sobie życie, rozwija swoją karierę i wreszcie zamknęła ten rozdział związany z nieodwzajemnioną miłością do Marcina.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1919: Ostatnie chwile Kamy i Marcina przed odejściem! Straci ją na zawsze? - WIDEO

Nowe życie Ani w Krakowie w 1919 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Ania w 1919 odcinku "M jak miłość" wróci do Warszawy i odwiedzi Kamę od razu wtajemniczy starszą siostrę w to, co się teraz u niej dzieje. Ale uprzedzi, że nie zostanie zbyt długo, bo jeszcze tego samego dnia ma wrócić do Krakowa, gdzie ktoś na nią czeka. Ani słowem nie wspomni jednak o zmianie wyglądu, radykalnej metamorfozie jaką przeszła zaraz po ślubie Kamy i Marcina.

- Dopiero co skończyliśmy zdjęcia - zacznie Ania.

- Jakaś nowa reklama?

- Mój pierwszy samodzielny projekt. Było trochę stresu, ale dałam radę - pochwali się Ania.

- To teraz wolne, czy zostajesz tu na trochę?

- Chciałabym, ale za parę godzin muszę wracać do Krakowa... Z moim chłopakiem...

- Przepraszam z czyim chłopakiem? - Kama nie uwierzy własnym uszom.

- Moim własnym, osobistym... - na twarzy Ani pojawi się promienny uśmiech.

Kim jest chłopak Ani? Prawda wyjdzie na jaw w 1919 odcinku "M jak miłość"

W tym momencie w 1919 odcinku "M jak miłość" siostra wyzna Kamie, że znalazła w końcu nową miłość: fotografa Karola, że to związek, z którym wiąże swoją przyszłość, bo chłopak wydaje się ideałem. I co najważniejsze, też jest zakochany w Ani, więc ma już mowy o źle ulokowanym uczuciu do zajętego faceta.

- Karol jest naprawdę wyjątkowy. Jest fotografem, razem pracujemy, poznaliśmy się w pracy. Wreszcie czuję, że moje życie zaczyna się zmieniać na lepsze. Ja chyba nigdy w życiu nie czułam takiego spokoju...

- No nie, moja siostrzyczka się zakochała - zdziwi się Kama.

- Totalnie straciłam dla niego głowę! Nigdy w życiu z nikim tak świetnie się nie dogadywałam... Nie wiedziałam, że miłość może być taka prosta… Kama, powiedziałam coś nie tak?

Radosny nastrój pryśnie, kiedy w 1919 odcinku "M jak miłość" Kama wtajemniczy Anię w małżeńskie problemy z Marcinem. - Strasznie mi przykro… Nie wiedziałam, że tak to tak słabo wygląda… - oceni młodsza siostra Chodakowskiej.

M jak miłość ZWIASTUN. Jakub domyśli się,że Zosia to jego córka? Pozna jej imię

M jak miłość. Kama odejdzie od Marcina. Nie spełni jej ultimatum