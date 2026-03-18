M jak miłość, odcinek 1919: Kasia przed ślubem z Mariuszem nabierze wątpliwości! Wygada się Anecie, co ją dręczy? - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Kasi i Mariusza w 1919 odcinku "M jak miłość" stanie pod znakiem zapytania? Chociaż Sanocki naciska na narzeczoną, żeby pobrali się jak najszybciej po narodzinach "ich" córki, zakłamana Kasia będzie szukała kolejnych wykrętów, aby odwlec ceremonię w czasie.

Mimo że doszła już do siebie po porodzie, to teraz uzna, że jako świeżo upieczeni rodzice muszą się skupić na Zosi, a nie na ślubie. Ale prawda jest zupełnie inna. Kasia drży ze strachu, że wyda się, że to nie Mariusz, lecz Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) jest ojcem jej córki. Coraz trudniej będzie jej ukrywać ten sekret, który niczym toksyna będzie ją powoli niszczył, odbierał radość z macierzyńska i "cudownego" życia z Mariuszem.

Aneta w 1919 odcinku "M jak miłość" zauważy, że Zosia nie jest podoba do Mariusza

W 1919 odcinku "M jak miłość" Aneta, która po raz pierwszy odwiedzi Kasię i jej córkę po porodzie, od razu zauważy, że Zosia nie jest podoba do Mariusza. Jak Kasia z tego wybrnie? Nie skomentuje uszczypliwej uwagi przyjaciółki, by nie wzbudzać jej podejrzeń. Wie doskonale o tym, że Aneta nie znosi Mariusza, cały czas podkreśla, że Sanocki to nie partner dla niej - zaborczy, obsesyjnie zazdrosny!

Ślub Kasi i Mariusza odłożony na później w 1919 odcinku "M jak miłość"

Ale Aneta nie byłaby sobą, gdyby w 1919 odcinku "M jak miłość" nie zaczęła wypytywać Kasię o Mariusza, dlaczego nie ma go przy niej teraz, kiedy tak bardzo go potrzebuje. Architekt wyjdzie do pracy na dwa dni i zostawi narzeczoną samą z córką.

- Czyli jeszcze nie ustaliście daty ślubu? - dociekliwa Anety będzie drążyć temat ślubu Kasi i Mariusza.

Kasia w 1919 odcinku "M jak miłość" nie będzie chciała ślubu z Mariuszem?

Niespodziewanie Kasia w 1919 odcinku "M jak miłość" podzieli się z przyjaciółką wątpliwościami w związanymi ze ślubem.

- Daj spokój, nie mieliśmy do tego głowy. Chcę nacieszyć się Zosią, zanim wpadniemy w ten wir ślubnych przygotowań. A tak poza tym... Kocham Mariusza i chcę za niego wyjść, ale czuję, że to nie jest najlepszy czas...

- Czy to ma jakiś związek z twoimi ostatnimi problemami? Bo przecież już od dłuższego czasu widzę, że z czymś się zmagasz. Może najwyższa pora komuś się z tego zwierzyć, wygadać się. Nie męcz się z tym sama...

- Masz rację... Ale proszę już nie naciskaj. Wiem, że się o mnie martwisz i naprawdę dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś, ale po prostu lepiej, żeby pewne sprawy pozostały w ukryciu... - zakłamana Kasia w 1919 odcinku "M jak miłość" nie będzie miała w sobie dość odwagi, by przyznać się Anecie, co ją dręczy, że to Jakub, a nie Mariusz jest ojcem Zosi.

M jak miłość ZWIASTUN. Jakub domyśli się,że Zosia to jego córka? Pozna jej imię