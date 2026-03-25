M jak miłość, odcinek 1921: To Agnes ściągnie Pawła do Grabiny? Dramatyczny telefon o Marysi zmieni wszystko - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1921 odcinku "M jak miłość" Agnes nie zrezygnuje z walki o rodzinę Mostowiaków! Tym bardziej, gdy już uda jej się odnieść pierwszy sukces i powstrzymać Joannę przed romansem z Arturem! I choć Dobrzańska tak łatwo nie zrezygnuje po próbie obrzydzenia jej umizgów do Rogowskiego, to po kolejnej bezpośredniej konfrontacji z jego córką w końcu odpuści i z bólem serca odrzuci męża Marysi, dzięki czemu uratuje małżeństwo ojca przed zdradą!

Jednak w 1921 odcinku "M jak miłość" w grę wejdzie jeszcze jeden aspekt! A mianowicie relacja Marysi i Artura, która mocno ucierpi pod wydłużającą się nieobecność Pawła i ciągłą opiekę Rogowskiej nad Antosiem (Mark Myronenko), przez co żona Rogowskiego nie będzie mieć ani siły, ani głowy do niczego więcej. Tym bardziej, że w głębi serca wciąż będzie martwić się o swojego syna, który wciąż nie wróci do rodziny...

Agnes skontaktuje się z Pawłem w 1921 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w 1921 odcinku "M jak miłość" w końcu zwierzy się Agnes ze swoich rozterek, a Rotke nie przejdzie wobec tego obojętnie. Córka Rogowskiego nie tylko wesprze swoją macochę słowem, ale i czynem. I to nie tylko poprzez pomoc przy Antosiu czy zapobiegnięciu zdrady Artura!

W 1921 odcinku "M jak miłość" Rotke chwyci za telefon, po czym wybierze numer do Pawła. Oczywiście, Zduński nie odbierze od niej połączenia, ale dla Agnes to nie będzie stanowić żadnego problemu. A wręcz przeciwnie, bo przybrana siostra nagra mu się na pocztę.

Rotke nagra Zduńskiemu rozpaczliwą wiadomość o jego matce w 1921 odcinku "M jak miłość"!

W 1921 odcinku "M jak miłość" córka Artura opowie synowi Marysi o dramacie jego matki i jego konsekwencjach. Agnes będzie chciała w ten sposób wpłynąć na Pawła i przekonać go do powrotu do Grabiny, gdzie na niego będzie przecież czekał i Antoś, który także odczuje jego wydłużającą się nieobecność. Tak samo jak Rogowska. Tyle tylko, że ona zapłaci za to wyższą cenę...

- Cześć Paweł. Przepraszam, że tak późno dzwonię, ale wiedziałam, że i tak odbierzesz. Może nie powinnam się wtrącać, ale... jesteśmy teraz rodziną. Przyszywaną, ale to rodzina, chyba i zależy mi na was... Twoja mama stara się zastąpić Antosiowi oboje rodziców i jedzie już na oparach. Na pełny etat zajmuje się wnukiem, a na drugi pełny etat martwi się o syna. I nie ma już czasu ani siły na własne życie... Antoś rozwija się dobrze, ale ta sytuacja odbija się nawet na takim maluszku. Paweł spotkała cię straszna tragedia, ale i tak jesteś szczęściarzem, bo nadal masz kochającą rodzinę, o jakiej inni mogą tylko pomarzyć. Proszę, nie zniszcz tego. Bo ja się po raz pierwszy o tą rodzinę martwię - nagra mu się Agnes.

Jednak w 1921 odcinku "M jak miłość" Paweł od razu usłyszy każde jej słowo, bo natychmiast odsłucha swoją skrzynkę głosową. Poruszony Zduński już będzie siedział w swoim aucie. Ale czy faktycznie zdecyduje się w końcu wrócić do Grabiny, aby odciążyć Marysię, a w ten sposób do reszty ocalić rodzinę Mostowiaków? Czy i w tym przypadku Agnes odniesie sukces? Przekonamy się już niebawem, choć naprawdę wiele na to wskazuje!

