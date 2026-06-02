Barwy szczęścia. Nowe życie Agaty w następnym sezonie! Opuści nie tylko rodzinny dom Pyrków, ale i Ignacego? - ZDJĘCIA

Pierwsze problemy Agaty i Ignacego z wyprowadzką od Pyrków w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach u Pyrków znów wiele się zadzieje! A zwłaszcza w wątku Agaty i Ignacego, którzy w końcu będą mogli pójść na swoje po zakupie mieszkania od Wilka w promocyjnej cenie. Tyle tylko, że tutaj już pojawi się problem, bo przecież lokum będzie trzeba urządzić, a na to para nie będzie mieć już zbyt wielu funduszy. I wówczas okaże się, że nie do końca dobrze przemyślała swoją decyzję.

Jednak wiele wskazuje na to, że to będzie jedynie początek kłopotów Pyrki i Kieliszewskiego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej! Czy poróżnią je one na tyle, że zakochani w końcu definitywnie się rozstaną, a Agata zacznie zupełnie nowe życie, ale już w kompletnie innym miejscu? Zwłaszcza, że i przyszłość jej rodzinnego domu zawiśnie na włosku, bo Hubert już nawet sam zacznie myśleć o sprzedaży go Wilkowi, przez co Pyrka już nawet będzie mogła nie mieć, do czego wracać, bo w mieszkaniu raczej się nie pomieszczą!

Siostra Huberta skończy w zupełnie innym miejscu w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Ale w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach nawet nie będzie takiej potrzeby! Wszystko przez to, że Agata zacznie już zupełnie nowe życie i to w kompletnie innym miejscu! Anna Gzyra-Augustynowicz, Marek Molak i Natalia Zambrzycka nagrali podziękowania dla widów "Barw szczęścia" za kolejny wspólny sezon. A przy okazji zdradzili, co wydarzy się w życiu ich bohaterów w przyszłym! I choć Asia i Hubert byli dość tajemniczy, to Agata nie owijała w bawełnę i uderzyła z grubej rury, nagrywając swoje wideo prosto z gorącej plaży, gdzie przeniosą się jej losy!

- Cześć kochani! Nie wzięłam mikrofonu, ale również dołączam się do życzeń. Niestety nie mogłam być na miejscu, ponieważ... jak widzicie Agatę czeka mnóstwo nowych przygód w egzotycznych warunkach. Także jeśli chcecie wiedzieć, co będzie dalej się działo z moją postacią, ale nie tylko, to oglądajcie. Życzę Wam wszystkim udanych wakacji! Mua! - powiedziała Natalia Zambrzycka.

To będzie już koniec Pyrki i Kieliszewskiego nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Co ciekawe, na nagraniu Agaty z "Barw szczęścia" nigdzie nie było widać Ignacego. I nic dziwnego, bo wyjazd Pyrki będzie powiązany z prywatnymi planami aktorki, która postanowiła wyprowadzić się do Azji aż na pół roku i to zupełnie sama! Natalia Zambrzycka na swoim Instagramie wyjaśniła fanom, że wystawił ją zarówno chłopak, który z nią zerwał, jak i koleżanka, która ostatecznie zmieniła swój kierunek podróży. I w efekcie wyleciała tam sama!

Bardzo możliwe, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej podobny los spotka i jej bohaterkę. Tym bardziej, że już po zakupie mieszkania od Wilka i przeprowadzce między nią, a Ignacym pojawią się pierwsze problemy, które ostatecznie będą mogły przyczynić się do końca ich związku.

Szczególnie, że Kieliszewskiemu mocno będzie zależeć na swoim, a Pyrki nie będzie już na to stać, w związku z czym jest szansa, że ich związek ostatecznie nie przetrwa, a Agata w dalszą drogę ruszy zupełnie sama i zacznie wszystko w nowym miejscu! Zwłaszcza, że już wcześniej marzyła o podróży dookoła świata, w którą wspólnie z Ignacym nawet wyruszyli, ale spalony kamper szybko ich zatrzymał. Czy zatem Agata zdecyduje się ją kontynuować i pójdzie w tym kierunku już sama? A może Kieliszewski jednak jakoś do niej dołączy? O tym przekonamy się już w nowych odcinkach!

15