M jak miłość, odcinek 1921: Joanna odrzuci Artura po interwencji Agnes! Jego wyznanie mocno ją zszokuje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1921 odcinku "M jak miłość" Artur nie zdoła przestać o Joannie! Zwłaszcza, gdy po konfrontacji z Agnes, o której jednak Rogowski nie będzie wiedział, Dobrzańska odrzuci jego pomoc przy wyborze pieca i postanowi się od niego odczepić, czego on nie będzie w stanie zrozumieć. Do tego stopnia, że wymknie się ze swojej imprezy urodzinowej, okłamując przy tym Marysię (Małgorzata Pieńkowska), iż wybiera się do pacjenta. A tak naprawdę pojedzie prosto do swojej pięknej koleżanki!

- Co ja w ogóle robię? - powie do siebie Artur, a gdy Joanna nie będzie długo otwierać, to sam uzna, że - Może i lepiej...

I choć w pierwszej chwili w 1921 odcinku "M jak miłość" Rogowskiego najdzie refleksja, gdy znajdzie się już przed drzwiami Dobrzańskiej, to jednak ostatecznie nie zrezygnuje. Artur zadzwoni dzwonkiem do drzwi, jale Joanna za szybko mu nie otworzy. Tym bardziej, że w tym samym czasie akurat będzie brać prysznic. I gdy internista już będzie miał zrezygnować, to finalnie zmieni zdanie, gdy kardiolożka mu otworzy i to w samym szlafroku!

- Artur? A co ty tutaj robisz? Przepraszam. Brałam prysznic - wytłumaczy się Joanna.

Rozdarta Joanna da kosza Arturowi w 1921 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie w 1921 odcinku "M jak miłość" napalony Artur bez wahania wkroczy do środka. Rogowski aż nie będzie mógł oderwać oczu od swojej pięknej koleżanki, którą już zacznie rozbierać oczami. Oczywiście, w pierwszej chwili i Joanna odwzajemnieni jego spojrzenie, ale ostatecznie z ogromnym bólem i żalem w głosie da mu kosza!

Jednak w 1921 odcinku "M jak miłość" zrobi to wyłącznie z uwagi na swoją wcześniejszą konfrontację z Agnes, bo tak naprawdę wcale nie będzie chciała odrzucać Artura, w którym zobaczy ideał mężczyzny. I w taki sposób go właśnie opisze, tłumacząc swoją decyzję.

- Musiałam wysłać ci jakieś błędne sygnały... Nie wiem... Jesteś pierwszą osobą, która jest dla mnie taka opiekuńcza i troskliwa... Przepraszam - wyzna mu Dobrzańska.

Tak Rogowski zareaguje na odrzucenie oprze Dobrzańską w 1921 odcinku "M jak miłość"!

Słowa Joanny w 1921 odcinku "M jak miłość" zabolą Artura, ale oczywiście za wszelką cenę nie da tego po sobie poznać. A wręcz przeciwnie, gdyż tak jak ona nałoży maskę i faktycznie przyzna jej się do tego, do czego wcześniej przekonywała ją Agnes - o swoim szczęśliwym małżeństwie z Marysią i najważniejszej wartości rodziny. Ale w tym momencie to wcale nie będzie szczere!

- Nie masz za co przepraszać... Nieporozumienie... Jestem szczęśliwie żonaty. Rodzina jest dla mnie wszystkim. To się nie zmieni... Ale cieszę się, że to wszystko sobie powiedzieliśmy.... Muszę już wracać... Dobranoc - pożegna ją Rogowski, choć tak naprawdę wcale nie będzie chciał tego czynić.

Jednak w tej chwili w 1921 odcinku "M jak miłość" Rogowski faktycznie wyjdzie, a smutna Dobrzańska będzie za nim patrzeć ze łzami w oczach. Tym bardziej, że będzie go pragnąć tak samo, jak on jej. Mimo iż słowa obojga będą wskazywać na co innego. Ale gestów i spojrzeń nie zdołają oszukać...

