M jak miłość, odcinek 1921: Zmysłowy pocałunek Artura i Joanny! Przestanie nad sobą panować - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Rogowskiemu w 1921 odcinku "M jak miłość" puszczą wszelkie hamulce i będzie zdolny do zdrady Marysi. Tym samym powtórzy się historia sprzed lat, kiedy to Artur uległ fascynacji młodszą prawniczką, Teresą (Dominika Łakomska), zdradził z nią Marysię, ale ten romans szybko przerodził się w obsesję kochanki, która dla niewiernego Rogowskiego miała fatalny finał! Teresa chciała go zabić! Czy z Joanną będzie podobnie?

Czego Joanna chce od Artura Rogowskiego w "M jak miłość"? To niebezpieczna kobieta

Co prawda wydaje się, że Joanna Dobrzańska w "M jak miłość" to delikatna, bezbronna kobieta, która kręci się koło Artura, bo szuka nie tylko miłości, ale także opieki starszego mężczyzny, ale póki co nie wiadomo, jakie do końca ma zamiary nowa lekarka z przychodni w Lipnicy. Już sam fakt, że tak nagle przyjechała na wieś, zamieszkała w domu przyjaciółki, przyjęła posadę kardiologa w wiejskim ośrodku zdrowia, chociaż mogłaby robić karierę w wielkich miastach, skrywa sporo tajemnic. Z czasem nie tylko Rogowski pozna całą prawdę o Joannie...

Rogowski będzie śnił o Joannie w 1921 odcinku "M jak miłość". Nie oprze się jej we śnie!

Póki co, w 1921 odcinku "M jak miłość", Artur przegra walkę z samym z sobą i nie zdoła się już oprzeć Joannie! Zanim okłamie Marysię, zostawi żonę podczas własnego przyjęcia urodzinowego i pojedzie do Joanny, żeby spędzić z nią upojne chwile, tylko we dwoje, we śnie będzie miał małą zapowiedź tego, na co może liczyć przy atrakcyjnej, dużo młodszej lekarce.

Zmysłowy pocałunek Artura z Joanną w lesie pozostanie na razie tylko w sferze jego marzeń... Ale to wcale nie oznacza, że w 1921 odcinku "M jak miłość" Rogowski przestanie wzdychać do Joanny, bo wygląda na to, że naprawdę się niej zakochał.

22