Mikołaj Lipiński wkroczy do życia Natalki z "M jak miłość" z przytupem

W życiu Natalki Mostowiak nadchodzą spore zmiany. Do obsady dołącza aktor Mateusz Kościukiewicz, który zagra Mikołaja Lipińskiego, pedagoga ze szkoły Hani (Wiktoria Basik). Początkowo Natalka nie będzie znała nauczyciela i pomyli go z pewnym kryminalistą. Tak rozpocznie się burzliwa i energetyzująca znajomość policjantki z Mikołajem.

Niebawem w "M jak miłość" Natalka z Rafałem (Jakub Kucner) ruszą w pościg za pewnym nieznajomym, którego pomylą z szukanym kryminalistą. Natalka rzuci Mikołaja na maskę samochodu i dopiero potem wyjdzie na jaw, że to nie jest ta osoba... Mało tego, Mostowiaczka przeżyje szok, kiedy niedługo po ostrej wpadce wkroczy do sali w szkole Hani, a tam zastanie właśnie Lipińskiego.

- To co, zaczynamy od pani wybryków czy pani córki? - zapyta Lipiński z lekkim uśmiechem, kiedy Natalka usiądzie w szkolnej sali w sprawie córki.

Będzie romans Natalki w "M jak miłość"

Później sprawy ruszą pełną parą. Natalka i Lipiński zaczną znajomość od dziwnych zbiegów okoliczności, a kiedy Mostowiaczka potrąci mężczyznę pod szkołą, ten na pewno nie zapomni twarzy mamy Hani. Na szczęście wypadek nie będzie groźny, a Mikołaj nie przestanie myśleć o policjantce. Mimo iż narobi mu kłopotów, to wręcz go zaintryguje.

- Mikołaj robi wrażenie dość niepokornego, takiego łamiącego jakieś zasady, stereotypy, potrafi zaskoczyć... - tłumaczy serialowa Natalka Mostowiak. - Duża energia między nimi. Miejmy nadzieję, że przemieni się w coś pięknego - podsumowuje Mateusz Kościukiewicz w "Kulisach M jak miłość".

Natalka zakocha się w Mikołaju?

Wiele wskazuje na to, że pojawienie się Mikołaja w życiu Natalki to część większego wątku. Lipiński zrobi na kobiecie wrażenie, a później wyjdzie ze śmiałą propozycją zaproszenia mamy Hani na kawę. To jasno potwierdzi, że jest zainteresowany policjantką. Problem w tym, że w podobnym czasie Karski zaplanuje oświadczyny. Nowy mężczyzna w życiu Natalki może przekreślić dalszą przyszłość z komendantem.

