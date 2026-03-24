M jak miłość. Adam oświadczy się Natalce, ale ślubu nie będzie. Dojdzie do rozstania? - WIDEO, ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-03-24 12:45

Adam (Patryk Szwichtenberg) oświadczy się Natalce (Dominika Suchecka) w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?! Przynajmniej taki plan założy zakochany komendant, który uzyskał pełną aprobatę Hani (Wiktoria Basik). Córka policjantki wręcz pomoże Karskiemu wybrać pierścionek dla mamy, który ta miałaby przyjąć jako zgodę na dalsze życie z mężczyzną. Problem w "M jak miłość" polega jednak na tym, że ambitne plany Karskiego mogą kompletnie nie wypalić. Do ślubu z Natalką nigdy nie dojdzie? Zobacz WIDEO.

Dominika Suchecka jako Natalka i Patryk Szwichtenberg jako Adam z serialu M jak miłość. Adam trzyma pierścionek zaręczynowy, a Natalka spogląda z zaskoczeniem. Czy dojdzie do rozstania? Więcej informacji znajdziesz na Super Seriale.

Autor: MTL Maxfilm Dominika Suchecka jako Natalka i Patryk Szwichtenberg jako Adam z serialu "M jak miłość". Adam trzyma pierścionek zaręczynowy, a Natalka spogląda z zaskoczeniem. Czy dojdzie do rozstania? Więcej informacji znajdziesz na Super Seriale.

Oświadczyny Adama Karskiego w "M jak miłość"

Nie jest tajemnicą, że Adam mocno zakochał się w Natalce, chciał z nią być niemal od początku, ale to kobieta zwlekała z deklaracjami. Przez pewien czas miała w głowie i sercu Bartka (Arkadiusz Smoleński), ale ta sprawa jest już zamknięta. Karski także zakończył relację z Paulą (Marcelina Kieres) i skupił się na nowej ukochanej. Wszystko wskazuje na to, że miłość kwitnie, komendant z policjantką ułożyli sobie życie i wszystko zmierza ku dobremu zakończeniu. Niestety niebawem w "M jak miłość" pojawią się schody, a miłość zostanie wystawiona na próbę.

Nieświadomy kolejnych wydarzeń Karski postanowi poszukać pierścionka dla Natalki. Będzie jasne, że na poważnie myśli o związku z ukochaną i postanowi przyszykować oświadczyny. Oczywiście za pełnym wsparciem Hani, która uwielbia partnera mamy.

- Kiedy wreszcie oświadczysz się mojej mamie? No. Słucham. - zapyta bez ogródek Hania.

Hani największym marzeniem jest mieć kochającą się rodzinę. Mamę, tatę. Bardzo się polubiła z Adamem, fajnie by jej się to układało - tłumaczy Wiktoria Basik w "Kulisach M jak miłość".

Adam Karski kupi pierścionek zaręczynowy, ale ślubu nie będzie?

I faktycznie, Karski kupi pierścionek, który zobaczy nastoletnia Hania. Za namową córki Natalki Adam pomyśli o przyszłości z Mostowiaczką, o poważnej deklaracji uczuć. Nie spodziewa się jednak, że wkrótce może wydarzyć się coś, co nie pozwoli na ślub.

Plan jest dokonały, no chyba że wydarzy się jakaś katastrofa - uzna Karski, pewny planów oświadczyn i późniejszego życia z Natalką. Pierścionek zaręczynowy będzie czekał w czerwonym pudełeczku, ale do ślubu wcale nie musi dojść.

Nie będzie ślubu Adama z Natalką przez nowego mężczyznę w życiu Mostowiaczki?

Równolegle kiedy Karski będzie starał się w związku, kupi pierścionek, zgra się z Hanią, w życiu Natalki wiele się zadzieje. Mowa o nowej znajomości z Mikołajem Lipińskim (Mateusz Kościukiewicz), która rozpocznie się od szeregu kiepskich zbiegów okoliczności. Od początku będzie jednak czuć, że między Mikołajem a Mostowiaczką jest przyciąganie, chemia. Właśnie nowa znajomość z tajemniczym Mikołajem może spowodować, że do ślubu z Adamem nigdy nie dojdzie.

Między Natalią a Mikołajem a Natalką zdecydowanie czuć energię, czuć chemię, dzieje się tam sporo - tłumaczy dołączający do obsady "M jak miłość" aktor Mateusz Kościukiewicz. - Mogłoby się wydawać na początku, że jest to energia destrukcyjna... - dodaje aktor i faktycznie początek znajomości policjantki z pedagogiem będzie dość wybuchowy, ale potem może przerodzić się w coś więcej.

M jak miłość. Adam oświadczy się Natalce, ale ślubu nie będzie. Dojdzie do rozstania? - WIDEO, ZDJĘCIA
