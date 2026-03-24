M jak miłość. Adam oświadczy się Natalce, ale ślubu nie będzie. Dojdzie do rozstania? - WIDEO, ZDJĘCIA

Oświadczyny Adama Karskiego w "M jak miłość"

Nie jest tajemnicą, że Adam mocno zakochał się w Natalce, chciał z nią być niemal od początku, ale to kobieta zwlekała z deklaracjami. Przez pewien czas miała w głowie i sercu Bartka (Arkadiusz Smoleński), ale ta sprawa jest już zamknięta. Karski także zakończył relację z Paulą (Marcelina Kieres) i skupił się na nowej ukochanej. Wszystko wskazuje na to, że miłość kwitnie, komendant z policjantką ułożyli sobie życie i wszystko zmierza ku dobremu zakończeniu. Niestety niebawem w "M jak miłość" pojawią się schody, a miłość zostanie wystawiona na próbę.

Nieświadomy kolejnych wydarzeń Karski postanowi poszukać pierścionka dla Natalki. Będzie jasne, że na poważnie myśli o związku z ukochaną i postanowi przyszykować oświadczyny. Oczywiście za pełnym wsparciem Hani, która uwielbia partnera mamy.

- Kiedy wreszcie oświadczysz się mojej mamie? No. Słucham. - zapyta bez ogródek Hania. Hani największym marzeniem jest mieć kochającą się rodzinę. Mamę, tatę. Bardzo się polubiła z Adamem, fajnie by jej się to układało - tłumaczy Wiktoria Basik w "Kulisach M jak miłość".

Adam Karski kupi pierścionek zaręczynowy, ale ślubu nie będzie?

I faktycznie, Karski kupi pierścionek, który zobaczy nastoletnia Hania. Za namową córki Natalki Adam pomyśli o przyszłości z Mostowiaczką, o poważnej deklaracji uczuć. Nie spodziewa się jednak, że wkrótce może wydarzyć się coś, co nie pozwoli na ślub.

Plan jest dokonały, no chyba że wydarzy się jakaś katastrofa - uzna Karski, pewny planów oświadczyn i późniejszego życia z Natalką. Pierścionek zaręczynowy będzie czekał w czerwonym pudełeczku, ale do ślubu wcale nie musi dojść.

Nie będzie ślubu Adama z Natalką przez nowego mężczyznę w życiu Mostowiaczki?

Równolegle kiedy Karski będzie starał się w związku, kupi pierścionek, zgra się z Hanią, w życiu Natalki wiele się zadzieje. Mowa o nowej znajomości z Mikołajem Lipińskim (Mateusz Kościukiewicz), która rozpocznie się od szeregu kiepskich zbiegów okoliczności. Od początku będzie jednak czuć, że między Mikołajem a Mostowiaczką jest przyciąganie, chemia. Właśnie nowa znajomość z tajemniczym Mikołajem może spowodować, że do ślubu z Adamem nigdy nie dojdzie.

Między Natalią a Mikołajem a Natalką zdecydowanie czuć energię, czuć chemię, dzieje się tam sporo - tłumaczy dołączający do obsady "M jak miłość" aktor Mateusz Kościukiewicz. - Mogłoby się wydawać na początku, że jest to energia destrukcyjna... - dodaje aktor i faktycznie początek znajomości policjantki z pedagogiem będzie dość wybuchowy, ale potem może przerodzić się w coś więcej.

21