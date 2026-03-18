M jak miłość, odcinek 1921: Artur zostawi Marysię i pobiegnie do Joanny! Tak go powita - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1921 odcinku "M jak miłość" Artur nie przestanie myśleć o Joannie! Do tego stopnia, że nie będzie w stanie skupić się na swojej imprezie urodzinowej, bo myślami i tak będzie przy swojej pięknej koleżance, która będzie nawiedzać już nie tylko za dnia, gdy poprosi go o pomoc przy pękniętej rurze, a następnie mu za to podziękuje w klinice, ale i w nocy, gdyż będzie mu się śnić.

W 1921 odcinku "M jak miłość" Rogowski już tak oszaleje na punkcie Dobrzańskiej, że nie zdoła bez niej wytrzymać ani chwili dłużej. I stąd postanowi wymknąć się ze swojej imprezy urodzinowej, aby zobaczyć się i spędzić ten wyjątkowy dla niego dzień właśnie z nią. Mimo iż tego dnia już i tak będą się widzieć, ale dla Artura to okaże się za mało.

Joanna powita Artura w samym szlafroku w 1921 odcinku "M jak miłość"!

W 1921 odcinku "M jak miłość" Artur początkowo schowa się w kuchni, ale kryjówkę męża szybko wypatrzy zaniepokojona Marysia. I wówczas Artur postanowi już czmychnąć dalej. Ale nim do tego dojdzie, to jeszcze wcześniej podle okłamie żonę, że wybiera się do pacjenta. Mimo iż w rzeczywistości uda się wprost do Joanny!

- Artur, wszystko w porządku? - spyta go Marysia.

- Muszę do pacjenta - wyjaśni jej Artur.

Chwilę później w 1921 odcinku "M jak miłość" Rogowski będzie już przed drzwiami Dobrzańskiej, która akurat w tym samym czasie już będzie brać kąpiel. Ale oczywiście, pójdzie zobaczyć, kto się do niej dobija. I w pierwszej chwili dozna szoku, gdy zobaczy po drugiej stronie Artura, z którym wcale nie będzie umówiona.

- A co ty tutaj robisz? - spyta go zdziwiona Joanna.

Rogowski zdradzi Marysię z Dobrzańską w 1921 odcinku "M jak miłość"?

Jednak na odpowiedź w 1921 odcinku "M jak miłość" będzie musiała chwile zaczekać, bo w pierwszej chwili Artur aż zaniemówi na jej widok. I nic dziwnego, bo piękna koleżanka otworzy mu drzwi w samym szlafroku i turbanie na głowie, przez co jeszcze bardziej mu się spodoba. Do tego stopnia, że bez wahania wejdzie dalej, bo Joanna oczywiście go wpuści i to mimo próśb Agnes (Amanda Mincewicz).

Czy zatem w 1921 odcinku "M jak miłość" w końcu dojdzie do zdrady? Czy Artur już nie zdoła się pohamować i rzuci się na Joannę, która raczej i tak nie będzie mu się opierać? Czy Rogowski znów zrani Marysię? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

