M jak miłość. Tak będzie wyglądał powrót Pawła do domu Mostowiaków! Razem z Agnes wychowa syna Antosia - ZDJĘCIA

Kiedy Paweł wróci do Antosia i rodziny w "M jak miłość"?

Paweł wróci do Mostowiaków, ale nie szybciej niż w odcinkach "M jak miłość", które będą emitowane dopiero pod koniec kwietnia. A więc tuż przed finałem sezonu przed przerwą wakacyjną, która jak co roku nastąpi już w maju. Dokładna data emisji ostatniego odcinka nie jest jeszcze znana, ale z relacji z planu serialu wiadomo już co wydarzy się w życiu Pawła po wakacjach, jak w końcu, po wielu tygodniach żałoby po śmierci Franki, otrząśnie się, pozbiera na tyle, żeby zająć się własnym dzieckiem.

Czy Paweł i Agnes będą razem w "M jak miłość" po śmierci Franki?

Amanda Mincewicz na swoim profilu na Instagramie pokazała nagranie, jak kręcone są odcinki "M jak miłość", które widzowie zobaczą jesienią. Przy okazji ujawniła też, jak będzie wyglądał powrót Pawła do domu Mostowiaków w Grabinie. To właśnie tu na jakiś czas zamieszka razem z Antosiem, swoją matką Marysią, ojczymem Arturem, babcią Barbarą (Teresa Lipowska) i Agnes, która ostatnio bardzo pomaga Marysi w opiece nad synem Pawła.

Co połączy Zduńskiego z córką Rogowskiego? Czy Paweł i Agnes będą razem w następnym sezonie "M jak miłość", jak tylko on upora się z bólem po śmierci Franki? Na razie nie można nic przesądzić, ale na pewno ta dwójka bohaterów zbliży się do siebie. Zduński bardzo doceni to, że córka Artura tak włączyła się w wychowanie Antosia. Bez niej Marysia na pewno nie dałaby sobie rady w wnukiem, któremu musiała zastąpić zmarłą mamę i ojca, który go porzucił.

Paweł i Antoś zamieszkają w domu Mostowiaków w "M jak miłość"

Poza tym skoro wkrótce w "M jak miłość" Paweł zamieszka w domu Mostowiaków, zostanie z Antosiem na jakiś czas w Grabinie, to Agnes, która jest tak blisko, bo mieszka na poddaszu, dalej będzie mu pomagała przy synku. Stała się członkiem rodziny Marysi i Artura, lecz jako córka Rogowskiego nie jest siostrą Pawła, więc Zduński może w niej znaleźć kogoś więcej niż przyjaciółkę czy nianię dla Antosia.