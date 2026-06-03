Na Wspólnej, odcinek 4231: Ostateczna diagnoza Czerskiego po wycięciu guza mózgu! Kiedy dojdzie do siebie po operacji, odbierze telefon z wynikami badania - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4231 - czwartek, 18.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

Strach Mariusza Czerskiego w 4231 odcinku "Na Wspólnej" nie umknie uwadze Oli, która po wyjściu męża ze szpitala zadba o to, żeby jak najszybciej doszedł do siebie. Minie już kilkanaście dni od operacji. Czerski poczuje się na tyle na siłach, aby wrócić do pracy. Będzie mógł liczyć nie tylko na wsparcie Oli, ale także teścia, Marka Zimińskiego (Grzegorz Gzyl). Przeprosi on Mariusza, że w niego zwątpił, że uwierzył w to, że Czerski stał się takim samym potworem jak Alan (Jakub Wiszniewski). Ale przecież nikt z bliskich Czerskiego nie powiązał zmian w jego zachowaniu z chorobą - guzem mózgu.

Tak Ola będzie walczyła o karierę Mariusza w "Na Wspólnej"

Jeszcze przed powrotem Mariusza do domu, Ola weźmie sprawy w swoje ręce i zadba o to, by klient męża, Nowiński wycofał milionowe roszczenia wobec niego za przegraną sprawę w sądzie. Wreszcie wszystko zacznie się układać, ale jednak Czerski nadal będzie czuł niepokój, lęk o swoje życie.

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Sąd uzna Czerskiego za ojca syna Oli w 4231 odcinku "Na Wspólnej"

Aż wreszcie w 4231 odcinku "Na Wspólnej" nadejdzie dzień, na który Mariusz będzie czekał z duszą na ramieniu. I nie chodzi tylko o to, że sąd oficjalnie uzna Czerskiego za ojca Alka, że syn Oli i Alana zgodnie z prawem będzie teraz jego dzieckiem. Szczęście Oli zniszczy niepokojące zachowanie Mariusza, który będzie się liczył z tym, że najgorsze wciąż przed nim.

Decydujące wyniki badania guza mózgu Czerskiego w 4231 odcinku "Na Wspólnej"

Roztrzęsiony Czerski w końcu wyzna Oli w 4231 odcinku "Na Wspólnej", że czeka na wyniki histopatologii guza mózgu i boi się, że nowotwór okaże się złośliwy, że czeka go długa walka o życie. Kolejny raz Ola uspokoi męża, zapewni go, że bez względu na wszystko zawsze przy nim będzie. Kiedy Czerscy razem z Alkiem pójdą na uroczystą kolację do Zimińskich, żeby uczcić to, że znów są razem, a operacja Mariusza się udała, zadzwoni do niego lekarz z wynikami badania. Dopiero wówczas Mariusz odetchnie z ulgą, bo guz okaże się niezłośliwy.

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