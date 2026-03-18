M jak miłość, odcinek 1921: Agnes przejrzy Joannę! Uprzedzi Marysię, co planuje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1921 odcinku "M jak miłość" u Joanny w domu dojdzie do awarii, z którą sama nie będzie w stanie sobie poradzić. A że stanie się to w niedzielę, to niestety nie będzie mogła liczyć na pomoc żadnego hydraulika. Tyle tylko, że kardiolożka nie będzie mogła czekać z tym aż do poniedziałku, w związku z czym postanowi poprosić o pomoc Artura. Tym bardziej, że pęknięta rura będzie zalewać jej dom!

Oczywiście, w 1921 odcinku "M jak miłość" Rogowski zgodzi się pomóc Dobrzańskiej i czym prędzej pobiegnie do jej domu. Zwłaszcza, że ich wcześniejsze spotkanie u lekarki, gdzie Artur sam zaproponuje jej swoją pomoc przy skręcaniu mebli zostanie brutalnie przerwane, dzięki czemu teraz będą mogli je nadrobić. Tym bardziej, że tak naprawdę wcale nie będzie przecież chodzić o awarię.

Agnes przejrzy zamiary Joanny w 1921 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że w 1921 odcinku "M jak miłość" Marysia nie będzie tego świadoma, dlatego zgodzi się, aby Artur pomógł ich nowej koleżance. Rogowska będzie przekonana, że Dobrzańskiej chodzi wyłącznie o pomoc przy awarii, ale Agnes od razu domyśli się, że stoi za tym coś więcej i da to żonie Rogowskiego jasno do zrozumienia!

- U Joanny w domu była awaria. No jak to w niedzielę nie mogła wezwać hydraulika - wyzna jej Marysia, gdy Agnes zapyta ją o Artura.

- I wezwała internistę - skwituje jego córka.

W tym momencie w 1921 odcinku "M jak miłość" Rogowskiej wszystko wypadnie z rąk, gdyż zda sobie sprawę, że Rotke może mieć rację. Tym bardziej, że swoimi obawami co do niej już wcześniej podzieli się z nią Judyta (Paulina Chruściel), a Agnes tylko to potwierdzi. I stąd ich kolejne już spotkanie zacznie ją poważnie niepokoić, bo wcześniej sama domyśli się, że Dobrzańska zadurzyła się w jej mężu. I choć Artur zapewni ją, że nie ma się czym przejmować, to wówczas już nie będzie tego taka pewna!

Rotke rozmówi się z Dobrzańską w 1921 odcinku "M jak miłość"!

Nerwowa reakcja Marysi w 1921 odcinku "M jak miłość" nie ujdzie uwadze Agnes, która postanowi sama interweniować w tej sprawie. Ale nie tak jak Marysia u Artura tylko już bezpośrednio u Joanny. Tym bardziej, że bliska relacja lekarzy już i ją zacznie mocno niepokoić. Do tego stopnia, że Rotke zjawi się w mieszkaniu Dobrzańskiej i otwarcie wypyta ją o ich stosunki.

- Możemy pogadać? - spyta Agnes, a gdy Joanna się zgodzi, to od razu przejdzie do rzeczy - Ciągle was razem widzę... Interesujesz się moim ojcem?

- Nic mnie z Arturem nie nie łączy, poza zwykłą koleżeńską relacją - zapewni ją Joanna, ale córka Rogowskiego jej nie uwierzy i na koniec w 1921 odcinku "M jak miłość" da jej jasno do zrozumienia - Naprawdę nie chcę, żeby coś rozwaliło tą rodzinę...

