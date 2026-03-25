Na dobre i na złe, odcinek 987: Iga w krytycznym stanie po pęknięciu tętniaka. Nie przeżyje? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 987 - środa, 1.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 987 odcinku "Na dobre i na złe" Iga ucieknie ze szpitala, gdy Artur (Piotr Głowacki) w końcu zdecyduje się ją zoperować. Tym bardziej, że Bart nie da Kaczorowskiej 100% pewności, że przeżyje, ale równocześnie da jej jasno do zrozumienia, że jak będą czekać aż tętniak mózgu sam pęknie, to będzie jeszcze gorzej. Jednak to i tak wystarczy, aby wystraszyć lekarkę, która mimo prób zatrzymania jej przez Alesia (Paweł Małaszyński), opuści szpital w Leśnej Górze.

Szczególnie, że w 987 odcinku "Na dobre i na złe" Bart nie będzie w stanie zmusić jej do operacji. Mimo iż oczywiście będzie ją zalecał, ale ostateczna decyzja i tak będzie należeć do Kaczorowskiej, która stchórzy. Ale nie w starciu z Klemi, która wcześniej doprowadziła do całej tej tragedii, dosypując jej narkotyków do kawy!

Dramatyczny finał konfrontacji Igi z Klemi w 987 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 987 odcinku "Na dobre i na złe" Kaczorowska postanowi skonfrontować się ze swoją "przyjaciółką", którą bez problemu odnajdzie. Oczywiście, Klemi mocno zszokuje się jej wizytą, czym tylko doleje oliwy do ognia!

- Czego chcesz?! - spyta jak gdyby nic Klemi.

- Spojrzeć ci w oczy… - oświadczy jej Iga.

I wtedy w 987 odcinku "Na dobre i na złe" między "przyjaciółkami" dojdzie do tak burzliwej i pełnej emocji konfrontacji, że organizm Igi jej nie wytrzyma! Wszystko przez to, że Klemi szybko podniesie lekarce ciśnienie, co w przypadku jej tętniaka w mózgu będzie szalenie niebezpieczne!

Kaczorowskiej pęknie tętniak po starciu z "przyjaciółką" w 987 odcinku "Na dobre i na złe"!

Do tego stopnia, że w 987 odcinku "Na dobre i na złe" Iga jednak wróci do szpitala w Leśnej Górze, ale wtedy będzie już za późno! A to dlatego, że jej tętniak pęknie i rozleje się po jej mózgu, co sprawi jej ogromny ból. Kaczorowska od razu chwyci się za głowę i zacznie wyć, czym mocno przerazi Zagajewskiego!

- Iga?! - spyta zaniepokojony Aleś.

- Aaaaaaaa!!! - zdoła wydusić z siebie tylko Kaczorowska.

W tym momencie w 987 odcinku "Na dobre i na złe" Kaczorowska od razu wyląduje na bloku operacyjnym, a Bart będzie robił wszystko, aby ocalić jej życie. Ale czy to mu się uda? Zdradzamy, że Iga przeżyje zabieg, ale to niestety nie będzie koniec jej dramatu, bo po odzyskaniu przytomności lekarka będzie tak zdezorientowana, że dojdzie do wypadku! A jego konsekwencje, szczególnie w jej sytuacji, będą naprawdę poważne...

Na dobre i na złe. Aleś będzie walczył o życie Igi