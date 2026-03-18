Na dobre i na złe, odcinek 987: Chora Iga ucieknie ze szpitala przed operacją tętniaka! Poświęci się dla Klemi, która ją tak załatwiła - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 987 - środa, 1.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 987 odcinku "Na dobre i na złe" Bart postanowi w końcu zoperować Igę, u której wykrył tętniaka tuż po przedawkowaniu u niej narkotyków. I choć w pierwszej chwili zarówno on, jak i Beger (Tomasz Ciachorowski) doszli do wniosku, że trzeba go jak najszybciej operować, to jednak na to będzie trzeba trochę poczekać, bo początkowo Artur jednak nie będzie chciał się tego podjąć.

Wszystko przez pogłębione badania, które wykażą u Igi tętniaka wrzecionowatego, znajdującego się obok skrzyżowania nerwu wzrokowego, tuż obok płata czołowego, kory ruchowej, ośrodków mowy i tętnicy przedniej mózgu! A to położenie będzie szalenie niebezpieczne, bo Kaczorowska będzie mogła w każdej chwili dostać udaru lub umrzeć na stole, na co Bart początkowo nie będzie miał wyjścia! A gdy w 987 odcinku "Na dobre i na złe" w końcu je znajdzie, to Iga zniknie!

Iga narazi życie dla Klemi w 987 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 987 odcinku "Na dobre i na złe" Kaczorowska ucieknie ze szpitala w Leśnej Górze tuż przed swoją operacją tętniaka. Iga postanowi za wszelką cenę odnaleźć Klemi, która zniknie wraz ze swoją chorą córeczką tuż po tym, jak poda Idze narkotyk w kawie, czym doprowadzi ją nie tylko do przedawkowania, ale i popełnienia poważnego błędu w sztuce lekarskiej, co będzie mieć dla lekarki surowe konsekwencje. Zwłaszcza, że ofiarą tego padnie prawnik, który tak tego nie zostawi!

Ale mimo tego w 987 odcinku "Na dobre i na złe" Iga nie będzie myśleć o swoim zdrowiu i grożącym jej konsekwencjach tylko o Klemi, która ją do tego wszystkiego doprowadzi. Tym bardziej, że będzie z nią jej chora córeczka, o której szczególnie będzie myśleć lekarka.

Jaki będzie finał ucieczki Kaczorowskiej ze szpitala w 987 odcinku "Na dobre i na złe"?

Zdradzamy, że w 987 odcinku "Na dobre i na złe" ukochana Alesia (Paweł Małaszyński) w końcu odnajdzie swoją "przyjaciółkę". Czy namówi ją do powrotu do szpitala wraz z chorym dzieckiem? A może Klemi na to nie przystanie? Tym bardziej, że będzie zdawać sobie sprawę, co będzie jej grozić za podanie narkotyków lekarce. Jednak Idze raczej nie będzie zależeć na tym, aby ją wydać. Czy zatem zdoła ją do tego przekonać?

I jaką cenę w 987 odcinku "Na dobre i na złe" sama za to zapłaci? Czy przepłaci to nie tylko swoją karierą lekarza i ewentualną odsiadką, ale i swoją śmiercią? Zwłaszcza, że przecież jej tętniak będzie mógł w każdej chwili się wylać, czego szczególnie będzie bał się Aleś! Czy zatem jego obawy okażą się słuszne i Zagajewski straci ukochaną? Czy Iga umrze, poświęcając się za Klemi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Na dobre i na złe. Aleś będzie walczył o życie Igi