Na dobre i na złe, odcinek 988: Tragiczny finał operacji Igi. Dojdzie do powikłań! Bart dokona szokującego odkrycia - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 988 - środa, 8.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 988 odcinku "Na dobre i na złe" Bart w końcu zoperuje Igę, u której już wcześniej wykryje tętnika wrzecionowatego, znajdującego się w wyjątkowo trudnym położeniu. A to dlatego, że umiejscowi się on obok skrzyżowania nerwu wzrokowego, tuż obok płata czołowego, kory ruchowej, ośrodków mowy i tętnicy przedniej mózgu!

I z tego względu neurochirurg początkowo sam się wstrzyma, gdyż będzie istniało duże ryzyko udaru lub śmierci na stole. A jak wreszcie zdecyduje się przeprowadzić zabieg, to Kaczorowska niespodziewanie zniknie ze szpitala, aby odnaleźć swoją "przyjaciółkę" Klemi (Weronika Walasiewicz), której chłopak Igor (Jan Litvinovitch) wcześniej dosypie jej narkotyków do kawy, czego lekarka o mało nie przepłaci życiem swoim i pacjenta! Ale na szczęście, Iga wróci do Leśnej Góry i już w 988 odcinku "Na dobre i na złe" wyląduje na stole operacyjnym pod rękami Artura!

Poważny wypadek Igi po operacji tętniaka w 988 odcinku "Na dobre i na złe"!

I choć w 988 odcinku "Na dobre i na złe" sama skomplikowana operacja przebiegnie dobrze, a Iga szybko odzyska po niej przytomność, to na tym dobre wiadomości się skończą. Wszystko przez to, że po zabiegu skołowana Kaczorowska będzie w takim szoku, że czym prędzej spróbuje wstać i znów uciec ze szpitala, ale tym razem jej się to już nie uda!

W 988 odcinku "Na dobre i na złe" osłabiona Iga nawet nie będzie w stanie wstać z łóżka. Ale oczywiście tak łatwo się nie podda. Tym bardziej, że będzie działać pod wpływem impulsu. A to niestety nie skończy się dobrze, bo finalnie lekarka z niego spadnie, co w jej przypadku i na świeżo po operacji tętniaka będzie szalenie niebezpieczne!

Kaczorowska straci zdolność mówienia w 988 odcinku "Na dobre i na złe"!

Oczywiście, w 988 odcinku "Na dobre i na złe" Bart od razu zda sobie z tego sprawę, dlatego tuż po wypadku Kaczorowskiej na OIT-cie przeprowadzi kolejne szczegółowe badania. Jednak niestety znów nie będzie miał dobrych wieści, gdyż dzięki nim dokona kolejnego szokującego odkrycia o swojej koleżance po fachu. Wszystko przez to, że Iga nagle straci zdolność mówienia...

Czy w 988 odcinku "Na dobre i na złe" Idze już tak zostanie? Czy Kaczorowska już nigdy więcej się nie odezwie? A może afazja będzie u niej tylko chwilowa? Czy będzie odpowiadał za nią uraz po wypadku? A może dojdzie do udaru albo co gorsza Bart znajdzie u niej jeszcze coś gorszego? Przekonamy się już niebawem!

