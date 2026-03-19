Fani serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo poprzedni odcinek obfitował w emocjonalne i pełne napięcia momenty. Maurycy i Lucynka mierzyli się z porażką w staraniach o dziecko, szukając wsparcia u specjalistów i życzliwych osób. Wątek domowego ciepła kontynuował Tomek, który z pełnym zaangażowaniem przygotowywał się do nowej roli ojczyma, dbając o każdy szczegół w mieszkaniu. Najwięcej niepokoju wzbudził jednak Janek podczas swojej wizyty w więzieniu La Corona. Jego próba przeprowadzenia wywiadu z polskim skazańcem zakończyła się szokującym odkryciem, gdy więzień zareagował dopiero na widok zdjęcia Kingi. To wydarzenie z pewnością będzie miało swoje konsekwencje.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4183 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Jurek wpadnie w furię na wieść, że jego partnerzy biznesowi planują go wykluczyć z kliniki, wykupując jego udziały. Ada postara się go uspokoić, sugerując, że to może być idealna okazja do zamknięcia starych spraw i rozpoczęcia nowego życia w Wadlewie. W tym samym czasie Lucynka i Maurycy będą starali się przyzwyczaić do nowej sytuacji, a ich rozmowa o rodzinnych zmianach zostanie podsłuchana przez Lusię. Dziewczynka, błędnie interpretując ich słowa, dojdzie do wniosku, że chcą ją oddać, co popchnie ją do podjęcia dramatycznej decyzji. Z kolei Janek, zdeterminowany by uwolnić rodaka z więzienia, odkryje, że Polak zadarł z wpływowym don Jose i mimo ostrzeżeń swojego przewodnika, Emanuela, postanowi spotkać się z nim twarzą w twarz, by negocjować cenę wolności więźnia.

"Pierwsza miłość" odc. 4183 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój najnowszych wątków i losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno dramatyczne decyzje, jak i niebezpieczne konfrontacje. Warto już teraz zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić żadnego szczegółu tej wciągającej historii. Najnowszy, 4183. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Opowieść o losach mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa to fascynująca mieszanka miłosnych uniesień, bolesnych zdrad, ale też wątków sensacyjnych i komediowych. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, co sprawia, że historia Marysi, Kingi i ich bliskich pozostaje autentyczna i bliska sercom fanów. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)