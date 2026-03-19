Spis treści
Fani serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo poprzedni odcinek obfitował w emocjonalne i pełne napięcia momenty. Maurycy i Lucynka mierzyli się z porażką w staraniach o dziecko, szukając wsparcia u specjalistów i życzliwych osób. Wątek domowego ciepła kontynuował Tomek, który z pełnym zaangażowaniem przygotowywał się do nowej roli ojczyma, dbając o każdy szczegół w mieszkaniu. Najwięcej niepokoju wzbudził jednak Janek podczas swojej wizyty w więzieniu La Corona. Jego próba przeprowadzenia wywiadu z polskim skazańcem zakończyła się szokującym odkryciem, gdy więzień zareagował dopiero na widok zdjęcia Kingi. To wydarzenie z pewnością będzie miało swoje konsekwencje.
"Pierwsza miłość" odc. 4183 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Jurek wpadnie w furię na wieść, że jego partnerzy biznesowi planują go wykluczyć z kliniki, wykupując jego udziały. Ada postara się go uspokoić, sugerując, że to może być idealna okazja do zamknięcia starych spraw i rozpoczęcia nowego życia w Wadlewie. W tym samym czasie Lucynka i Maurycy będą starali się przyzwyczaić do nowej sytuacji, a ich rozmowa o rodzinnych zmianach zostanie podsłuchana przez Lusię. Dziewczynka, błędnie interpretując ich słowa, dojdzie do wniosku, że chcą ją oddać, co popchnie ją do podjęcia dramatycznej decyzji. Z kolei Janek, zdeterminowany by uwolnić rodaka z więzienia, odkryje, że Polak zadarł z wpływowym don Jose i mimo ostrzeżeń swojego przewodnika, Emanuela, postanowi spotkać się z nim twarzą w twarz, by negocjować cenę wolności więźnia.
"Pierwsza miłość" odc. 4183 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój najnowszych wątków i losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno dramatyczne decyzje, jak i niebezpieczne konfrontacje. Warto już teraz zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić żadnego szczegółu tej wciągającej historii. Najnowszy, 4183. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Opowieść o losach mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa to fascynująca mieszanka miłosnych uniesień, bolesnych zdrad, ale też wątków sensacyjnych i komediowych. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, co sprawia, że historia Marysi, Kingi i ich bliskich pozostaje autentyczna i bliska sercom fanów. W serialu występują m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)