M jak miłość, odcinek 1876: Operacja Franki skończy się sukcesem! Paweł usłyszy cudowne wieści od lekarza. To on uratuje Frankę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" rozegrają się najważniejsze sceny w kwestii dojścia Franki do zdrowia. po tragicznym wypadku Zduńskich góralka ucierpiała najbardziej, a lekarze musieli wykonać natychmiastową operację ratującą życie. Początkowo wszystko wskazywałoby na to, iż trzeba szykować się na najgorsze... Na śmierć Franki, co spowodowałoby głęboką żałobę u Mostowiaków. Takie zresztą informacje dostanie Artur, ale na szczęście sytuacja okaże się o wiele lepsza, niż początkowo wskazywałby na to stan pacjentki.

Poważna rozmowa Pawła z lekarzem po operacji Franki w 1876 odcinku "M jak miłość"

Już w 1876 odcinku "M jak miłość" Paweł siądzie do rozmowy z lekarzem. Chirurg będzie mógł przekazać więcej informacji na temat stanu Franki, a Marysia z Arturem nie odstąpią Pawła na krok.

- Drodzy państwo, operacja się udała, największe niebezpieczeństwo zostało zażegnane, dlatego proszę być dobrej myśli - przekaże specjalista. - (...) W tej trudnej, skrajnie trudnej sytuacji pomógł przypadek. Skrzeplina zatamowała miejsce pęknięcia, a to uratowało pacjentkę przed krwawieniem. Zdecydowałem więc nie otwierać klatki piersiowej (...) - lekarz szczegółowo opisze przebieg operacji. - (...) Udało się uszczelnić aortę i uzyskać prawidłowe ciśnienie - przekaże lekarz. - To żaden przypadek, to pan ją uratował. Jestem pana dłużnikiem. Ja i cała moja rodzina - powie niemal wzruszony Artur.

Franka w 1876 odcinku "M jak miłość" będzie dochodziła do siebie po trudnej operacji

Franka w 1876 odcinku "M jak miłość" powoli wybudzi się po trudnej operacji ratującej życie. Będzie musiała zostać w szpitalu, ale jej życiu nie zagrozi dalsze niebezpieczeństwo. Niestety sprawca wypadku Zduńskich wciąż pozostaje na wolności...