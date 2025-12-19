M jak miłość, odcinek 1901: Matka Anity wyjdzie z ośrodka! Padnie szokująca propozycja dla uzależnionej Anny 

"M jak miłość" odcinek 1901 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W nadchodzącym 1901 odcinku „M jak miłość” Anna nie zostanie sama po wyjściu z ośrodka. Od momentu, gdy ponownie sięgnęła po alkohol z powodu kryzysu twórczego i załamania, mogła liczyć na wsparcie córki. Choć ich relacja przez lata była naznaczona bólem, żalem i traumą z dzieciństwa Anity, teraz obie spróbują zbudować coś od nowa.

Anna na odwyku przemyśli swoje błędy

Przypomnijmy, że Anna, znana pisarka, która dawniej miała na imię Teresa, już raz straciła córkę przez alkohol. To uzależnienie sprawiło, że Anita trafiła do obcych ludzi, a rodzinny dom stał się dla niej źródłem najgorszych wspomnień. Dopiero po latach, gdy Anita odnalazła matkę jako Annę Lerman, dała jej kolejną szansę. Niestety nałóg znów wygrał, a Anna trafiła na odwyk, o czym nie chciała informować córki.

Wyjście matki Anity z odwyku w 1901 odcinku „M jak miłość”

W 1901 odcinku „M jak miłość” sytuacja zacznie się zmieniać. Anna zakończy terapię i wyjdzie z ośrodka, a Anita wraz z Kamilem zaproponują jej, by zamieszkała razem z nimi. To gest ogromnego zaufania, ale też ryzykowny krok. Wspólne życie z osobą uzależnioną po terapii może być wyzwaniem dla całej trójki. Mało tego, Anita ma przecież różne odczucia względem mamy. Raz akceptuje ją taką, jaka jest, innym razem złość wobec nałogu i zachowania mamy przeważa.

Czy Anna poradzi sobie poza murami ośrodka i nie wróci do nałogu? A może ta propozycja okaże się dla niej zbyt dużym ciężarem? Jedno jest pewne, w 1901 odcinku „M jak miłość” relacja Anity z matką zostanie wystawiona na kolejną, bardzo poważną próbę.