M jak miłość, odcinek 1899: Ostatnia rozmowa Basi z Agnes. Nie przekona jej, żeby powiedziała Arturowi, że jest jej ojcem? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Odcinek 1899 "M jak miłość", ostatni w tym roku zakończy się w takim momencie, że Artur Rogowski domyśli się, że Agnes jest jego córką. Młoda Niemka nie powie mu jednak prawdy o wyniku badania DNA, który potwierdził, że jest jej biologicznym ojcem. I bez tego mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) patrząc na zdjęcie zmarłej Elsy, matki Agnes, zda sobie sprawę, że lekarka z Niemiec jest owocem ich miłości sprzed lat.

Ale zanim to nastąpi w 1899 odcinku "M jak miłość" Agnes po wielu dniach milczenia odezwie się do Basi, żeby uprzedzić przyrodnią siostrę, że podjęła już decyzję co dalej, jak raz na zawsze uwolnić się od Martina, który ją prześladuje i stwarza zagrożenie dla rodziny Rogowskich.

Tak w 1889 odcinku "M jak miłość" Agnes powie Basi, że wyjeżdża do USA

- Wszystko w porządku? - zapyta zmartwiona Basia, kiedy odbierze telefon od Agnes.

- Tak, chciałam cię przeprosić. Obciążyłam cię taką tajemnicą, a potem wyjechałam, ale musiałam się odciąć i zastanowić, co dalej...

- I już wiesz?

- Tak, wyjeżdżam do Stanów. Tam Martin mnie nie znajdzie. Dziękuję za wszystko...

Po tych słowach Agnes w 1899 odcinku "M jak miłość" w oczach Basi pojawią się łzy. Za nic w świecie nie będzie chciała dopuścić, żeby jej siostra wyjechała z Polski, zerwała z nią kontakt, nie mówiąc Arturowi prawdy o tym, że jest jej ojcem.

- Agnes, nie rób tego. Proszę cię, nie wyjeżdżaj... Powiedz wszystko mojemu tacie. On naprawdę jest bardzo dobrym człowiekiem i wspaniałym ojcem dla mnie... On na pewno się tobą zaopiekuje i cię ochroni...

- Basia, ja wiem, jak bardzo martwisz się o swoją rodzinę i jak bardzo ją kochasz. Tak, twój tata jest wspaniały, cała wasza rodzina jest wspaniała i dlatego nie chcę robić w waszym życiu takiej rewolucji... Rozumiesz? Jest wam lepiej beze mnie... Byłabyś wspaniałą siostrą... - to będą ostatnie słowa Agnes do Basi w 1899 odcinku "M jak miłość", finałowym w 2025 roku.

Pożegnalna wiadomość Agnes dla Artura w 1899 odcinku "M jak miłość"

Ale na tym nie koniec, bo na koniec 1899 odcinka "M jak miłość" Agnes wyśle do Artura pożegnalną wiadomość. Nie odważy się zadzwonić do ojca, tak jak do Basi.

"Artur, podjęłam decyzję, wyjeżdżam do Stanów. Koleżanka pomoże mi tam znaleźć pracę. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Ściskam mocno".

Rogowski od razu jej odpisze: "Powodzenia Agnes, dbaj o siebie i odzywaj się czasem."

Czy Artur powstrzyma Agnes przed wyjazdem z Polski w 1899 odcinku "M jak miłość"?

Dręczony dziwnym przeczuciem Artur zostawi jeszcze Agnes wiadomość na poczcie głosowej.

"To znowu ja. Ja oczywiście wiem, że nie mam żadnego prawa, żeby ci udzielać jakichkolwiek rad, ale uważam, że ten wyjazd jest błędem. Nawet jak wyjedziesz, to będziesz się nadal bała. Zostań tu w Polsce. Problem z Martinem na pewno da się jakoś rozwiązać. Przecież wiesz, że we wszystkim ci pomogę. Bo ja sobie zdaję sprawę, że jesteśmy dla siebie zupełnie obcymi ludźmi, ale po prostu mi na tobie zależy. Może dlatego, że gdyby ta sytuacja z Elsą się inaczej potoczyła, w sumie mogłabyś być moją córką".

Czy to przekona Agnes, żeby została w Polsce? Odpowiedź dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość" na początku 2026 roku.

