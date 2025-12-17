M jak miłość, odcinek 1899: Agnes wróci i powie do Rogowskiego „tato”! Potem dojdzie do tragedii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1899 odcinku "M jak miłość" Agnes powróci do Grabiny. Artur wciąż nie wie, że ma dorosłą córkę, o której istnieniu nie miał pojęcia. To prawda, że poczuł z kobietą silną nić porozumienia, od początku czuł, że są sobie bliscy. Jednak Agnes musiała dowiedzieć się prawdy, a badanie potwierdziło, że Artur to jej tata. Szkoda tylko, że nie jest w stanie cieszyć się odnalezieniem ojca, bo nad jej poczuciem bezpieczeństwa wciąż krąży Martin.

Agnes powróci do Grabiny w 1899 odcinku "M jak miłość"

Do spotkania Agnes i Artura dojdzie w Grabinie. Tak, gdzie wszystko się zaczęło. Artur zobaczy córkę nad wodą, będzie spacerował z Agnes wśród zieleni, a atmosfera wyda się wręcz sielankowa.

- Tak się cieszę, że znasz już prawdę, Artur - powie Agnes do Rogowskiego.

- To może... Może mów mi tato? Oczywiście jeśli nie masz nic przeciwko temu - zaproponuje odważnie Artur w 1899 odcinku "M jak miłość"

- Chętnie, tato - uzna Agnes, cała rozpromieniona.

Martin pobije Artura w 1899 odcinku "M jak miłość"!

Niestety sielanka i piękna chwila między ojcem a córką nie potrwa zbyt długo. Nagle z krzaków wyskoczy Martin. Były kochanek Agnes, który nie chce jej dać spokoju pojawi się dosłownie znikąd i rzuci na Rogowskiego z pięściami! Wywiąże się szarpanina, a Agnes spróbuje obronić ojca. To jednak na nic, bo Martin zrobi wszystko, by go skrzywdzić.

I w tym momencie w 1899 odcinku "M jak miłość" Agnes obudzi się wyrwana z koszmaru, zlana potem. Wtedy wyjdzie na jaw, że piękne słowa w Grabinie to tylko sen. Agnes tak naprawdę nie wypowie słów "tato" do Artura, bo to wszystko jej się przyśni. Atak Martina na lekarza także wydarzy się we śnie, a raczej koszmarze dziewczyny. To jednak tylko pokaże, jak bardzo Agnes boi się mężczyzny. Niebezpieczeństwo Artura i Agnes nie minie.