M jak miłość, odcinek 1898: Święcicki ucieknie za granicę! Magda i Andrzej nie zaznają spokoju? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1898 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Uwolniona z aresztu Magda w 1898 odcinku "M jak miłość" wcale nie odzyska spokoju. Przeciwnie. Po tym jak policja zatrzyma prezesa Jana Baczewskiego (Arkadiusz Głogowski), "darczyńcę" fundacji, który wrobił Budzyńską w kradzież darowizny - miliona złotych, a działał na zlecenie Błażeja Święcickiego, śledztwo nie od razu się zakończy.

Czy w 1898 odcinku "M jak miłość" aresztowany Baczewski wyda Święcickiego?

Baczewski w 1898 odcinku "M jak miłość" zostanie aresztowany, przewieziony na komisariat na przesłuchanie, lecz na tym nie koniec. Od jego zeznań zależy, czy policja dopadnie też Błażeja. Bo nagranie, które Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) dostarczy prokuratorowi (Marcin Kaleta) obciąży tylko Baczewskiego! Prezes dużej firmy przyjął bowiem od swojego zleceniodawcy duże pieniądze i ukrył je na koncie bankowym na Kajmanach...

Wrobił Magdę, ale w 1898 odcinku "M jak miłość" będzie bezkarny? Błażej Święcicki pozostanie na wolności

Wiadomo już na pewno, że w 1898 odcinku "M jak miłość" na wolności pozostanie młodszy z braci Święcickich! A starszy Kazimierz nadal będzie siedział w więzieniu, zgrywając niewiniątko, że to nie on zmusił Błażeja do zemsty na Magdzie za to, że pogrążyła go na procesie po próbie jej zabójstwa!

Magda wyjdzie z aresztu w 1898 odcinku "M jak miłość", a Święcicki ucieknie z Polski

Po wyjściu z aresztu Magda w 1898 odcinku "M jak miłość" zostanie otoczona opieką Andrzeja i Kingi (Katarzyna Cichopek). Nie mając pewności, że więzienny koszmar już się skończył. Skoro haker Święcicki tak łatwo wpakował ją za kratki, wymyślił przekręt z kradzieżą pieniędzy fundacji, to pozostając na wolności może być wciąż bardzo niebezpieczny.

Chociaż Budzyński zapewni Magdę, że już nikomu nie pozwoli jej skrzywdzić, ona nie uwierzy. Nie będzie miała pewności, że zostanie oczyszczona z zarzutu defraudacji, że nie trafi do więzienia jak zwykła kryminalistka, kiedy Święcicki wyciągnie jakiegoś innego asa z rękawa.

Szczególnie, że w 1898 odcinku "M jak miłość" Błażej zrealizuje swój plan ucieczki z Polski do Ameryki Południowej. I nawet Marcin (Mikołaj Roznerski), który przejrzał zamiary Święcickiego, go nie dopadnie. Jak gdyby nigdy nic haker wsiądzie do taksówki i pojedzie na lotnisko, skąd wyleci za granicę. Policja nie będzie go ścigała.

