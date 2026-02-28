M jak miłość, odcinek 1916: Dorota nie będzie mogła patrzeć, jak Franek cierpi w domu dziecka! Razem z Bartkiem podejmą decyzję o adopcji - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Historia Doroty i skrzywdzonego Franka zaczęła się w "M jak miłość" w listopadzie ubiegłego roku. Żona Bartka zaprzyjaźniła się Frankiem i chłopcem podczas pobytu w klinice Olka (Maurycy Popiel) i zdecydowała się mu pomóc. Od początku znajomość tej dwójki bohaterów miała bardzo poruszający przebieg. Dorota dostrzegła we Franku swoje dziecko, bo mniej więcej w tym czasie razem z Bartkiem rozpoczęli starania o adopcję.

Jak potoczą się losy Franka w "M jak miłość"?

Ostatni raz ten wątek widzowie "M jak miłość" oglądali w grudniu, przed długą przerwą świąteczną. Franek przyjechał do siedliska Doroty i Bartka na ich specjalne zaproszenie i właśnie wtedy rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Nie było wiadomo, czy chłopiec zostanie z Lisieckimi na stałe. Spędził z nimi zaledwie jeden dzień, a później Aneta (Ilona Janyst) zabrała go z powrotem do kliniki.

Ponieważ Franek nie ma rodziców, jego matka nie żyje, a ojczym ma ograniczone prawa rodzicielskie, wkrótce potem nastolatek trafił do ośrodka adopcyjnego. I przez jakiś czas nie było o nim żadnych wieści. Aż do momentu, kiedy przyjechał na rehabilitację i kontrolę do kliniki. Aneta usłyszała wtedy od Franka, jak sobie radzi w domu dziecka, gdzie wcale się nie odnalazł, nie poczuł, że to jego miejsce na ziemi...

Wściekłość Franka na Dorotę w 1916 odcinku "M jak miłość"

W 1916 odcinku "M jak miłość" Dorota i Franek znów się spotkają w klinice. Nagle chłopiec zacznie okazywać Lisieckiej niechęć, a jego coraz gorsze zachowanie nie umknie też uwadze Anety. Na domiar złego nastolatek zaniedba rehabilitację, a tylko dzięki niej może odzyskać pełną sprawność w nodze po operacji.

Zmartwiona Dorota przekona Bartka, żeby pojechali do ośrodka, gdzie teraz mieszka Franek i porozmawiali z jego wychowawczynią, co się dzieje. Od niej Lisieccy usłyszą, że Franek jest prześladowany przez wyjątkowo okrutnych kolegów. To tylko utwierdzi Dorotę w decyzji, żeby zabrać Franka z ośrodka do siebie, a Bartek poprze pomysł żony.

Dorota powie Frankowi o adopcji w 1916 odcinku "M jak miłość"! Będą jego rodziną zastępczą

Zaraz potem w 1916 odcinku "M jak miłość" Dorota wyzna Frankowi, że razem z Bartkiem chcą go adoptować, a najpierw zostać jego rodziną zastępczą. Nie będzie pewna, jak on na to zareaguje. W końcu tyle przeszedł i tak naprawdę nigdy nie miał prawdziwego, kochającego domu.

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" wiosną przekonamy się, czy adopcja Franka przez Dorotę i Bartka się powiedzie, czy Lisieccy spełnią marzenie o dziecku i dzięki nim pokrzywdzony przez los chłopiec będzie miał rodzinę. Iwona Rejzner i Jarosław Śmigielski na początku stycznia nagrywali razem sceny do nowych odcinków, więc ich wspólny wątek będzie miał w serialu ciąg dalszy.

