M jak miłość, odcinek 1891: Dorota pomoże pobitemu Frankowi. Dostrzeże w nim swoje dziecko? Oto jak zacznie się historia, która poruszy wszystkich - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-11-09 9:42

W 1891 odcinku "M jak miłość" los połączy Dorotę (Iwona Rejzner) i Franka (Jarosław Śmigielski), ofiarę przemocy domowej, pobitego przez ojczyma (Marcin Sitek), w którego obronie stanęła Aneta (Ilona Janyst). Oboje będą pacjentami kliniki Olka (Maurycy Popiel), a Dorota, która przejdzie tam operację ręki, dość szybko zorientuje się, że chłopiec wiele wycierpiał. Żona Bartka (Arkadiusz Smoleński) zaprzyjaźni się Frankiem i w 1891 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się mu pomóc. W jaki sposób? Taki będzie początek historii o skrzywdzonym chłopcu, w którym Dorota dostrzeże swoje dziecko. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przeznaczenie połączy Dorotę i Franka w 1891 odcinku "M jak miłość", a wypadek żony Bartka w domu, pobyt w szpitalu i operacja będą dla niej cudownym darem od losu. Zupełnie jakby mieli się spotkać akurat w tym momencie, kiedy Dorota i Bartek chcą adoptować dziecko, a Franek doświadczył okrucieństwa ze strony ojca i niczego bardziej nie potrzebuje jak kochających rodziców. Czy będą nimi właśnie Lisieccy?

Kim jest Franek z "M jak miłość"? Smutna historia pacjenta Anety

Warto przypomnieć, kim jest Franek i jak zaczęła się jego historia "M jak miłość". Kilka miesięcy temu Aneta operowała Franka w klinice Olka. Chłopiec trafił na oddział dziecięcy i omal nie umarł podczas zabiegu. To właśnie Chodakowska uratowała mu życie, ale wówczas nie wiedziała, że na tym jej pomoc Frankowi się nie skończy. 

Ostatnio w 1887 odcinku "M jak miłość"  Franek znów pojawił się w klinice. Tym razem z poważnym urazem kolana, którego doznał podczas gry w piłkę nożną i w towarzystwie swojego trenera (Michał Wielewicki). Po krótkim badaniu Aneta odkryła, że na ciele chłopca widać ślady pobicia pasem. Od razu postanowiła działać!Wściekła lekarka ruszyła do akcji, pojechała prosto do ojczyma Franka, oskarżając go o pobicie dziecka.

- Widziałam, co mu zrobiłeś, gnoju! Pójdę z tym na policję! - zagroziła Aneta oprawcy Franka. 

Ojczym Franka w 1891 odcinku "M jak miłość" zaatakuje Anetę i Olka

Po kilku dniach, w 1891 odcinku "M jak miłość", ojczym Franka zjawi się nagle na oddziale i brutalnie zaatakuje Anetę oraz Olka, wyładowując w ten sposób na obojgu swoją wściekłość za to, że Chodakowska nasłała na niego policję. Oczywiście lekarze tak tego nie zostawią! Nie dopuszczą do tego, żeby kat Franka stwarzał dla nich dalej zagrożenie. 

Dorota w 1891 odcinku "M jak miłość" dowie się, ile wycierpiał Franek

Historia Franka w 1891 odcinku "M jak miłość" poruszy też Dorotę, która wypatrzy chłopca w klinice i dość szybko się z nim zaprzyjaźni. Dowie się od Anety, jakie trudne doświadczenia ma za sobą Franek, ile wycierpiało to biedne dziecko. Właśnie dlatego milionerka postanowi mu pomóc, żeby nikt więcej go nie skrzywdził.

Więź, która połączy Dorotę i Franka już podczas pierwszych spotkań, kiedy poznają się bliżej w szpitalu, stanie się początkiem nie tylko pięknej przyjaźni. Bo dzięki niemu Dorota poczuje jeszcze silniejszy instynkt macierzyński. Dostrzeże we Franku dziecko, którego tak bardzo pragnie. 

Czy Dorota i Bartek w "M jak miłość" adoptują Franka?

A może właśnie on będzie synem Doroty i Bartka? Czy to Franka adoptują Lisieccy? Wszystko wyjaśni się w kolejnych odcinkach "M jak miłość" dopiero na początku przyszłego roku. Przypomnijmy, że dopiero co małżonkowie rozpoczęli kurs dla przyszłych rodziców w ośrodku adopcyjnym, a procedura adopcji dziecka trwa bardzo długo. 

