M jak miłość, odcinek 1889: Dramatyczny finał upadku Doroty. Żona Bartka znów trafi do szpitala - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Szczęście Doroty i Bartka skończy się w 1889 odcinku "M jak miłość"? Przygotowania do przeprowadzki do domu po jej rodzicach w Podkowie Leśnej, kurs adopcyjny w ośrodku przed adopcją dziecka, ambitne plany Lisieckiego na założenie własnej firmy, to wszystko zejdzie na dalszy plan, kiedy Dorota znów trafi do szpitala! Tym razem do kliniki ortopedii, gdzie ordynatorem jest Olek Chodakowski (Maurycy Popiel).

To dlatego Dorota spadnie z drabiny w 1889 odcinku "M jak miłość"

Jak dojdzie do tego, że w 1889 odcinku "M jak miłość" Dorota spadnie z drabiny, gdy będzie sięgała po miski na wysokiej szafce w kuchni. Te sceny można już zobaczyć w "Kulisach serialu M jak miłość", które udostępniamy w poniższym WIDEO. Wystarczy moment nieuwagi, zbyt gwałtowny ruch i Dorota straci równowagę. Zachwieje się i spadnie z drabiny na podłogę.

Świadkiem upadku Doroty będzie Bartek, który akurat wróci do domu i zdąży tylko zobaczyć rozbawioną, szalejącą po kuchni żonę, która urządzi pakownie przed przeprowadzką.

- Boże! Dorota - krzyknie Bartek, kiedy żona z impetem upadnie na podłogę. Niestety nie obędzie się bez obrażeń, choć niegroźnych.

Ranna po upadku Dorota trafi do kliniki Olka w 1889 odcinku "M jak miłość"

W 1889 odcinku "M jak miłość" Dorota po upadku z drabiny dozna urazu ręki, przez który trafia na kilka dni do kliniki Olka w Warszawie. Być może konieczna będzie operacja, którą przeprowadzi Chodakowski. Mimo że zajmie się nią najlepszy ortopeda w kraju, Bartek nie będzie wcale spokojny, że jego żona szybko wróci do zdrowia.

Czy upadek Doroty w 1889 odcinku "M jak miłość" oznacza nawrót choroby - raka mózgu?

Czy za wypadkiem Doroty nie będzie się kryło coś więcej? Ostatnie badania wykazały, że wyzdrowiała, pokonała złośliwego guza mózgu, lecz zmagała się z anemią. Czy zawroty głowy, które doprowadzą Dorotę do upadku nie będą objawem pogarszającego się stanu?

Bartka w 1889 odcinku "M jak miłość" ogarnie go strach, że choroba nowotworowa, z którą Dorota tak dzielnie walczyła przez ostatni rok, znów da o sobie znać. Kolejne badania Doroty w klinice Olka wykażą, czy upadek z drabiny ma jakiś związek z rakiem mózgu, z nawrotem choroby.

