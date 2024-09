M jak miłość, odcinek 1819: Porażający dramat Anety! Wspólnie z Majerem zabiją małego pacjenta? - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1819 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1819 odcinku "M jak miłość" Chodakowscy nie zaznają spokoju, gdyż zacznie im się sypać już nie tylko życie osobiste, ale także i to zawodowe. Wszystko przez to, że wciąż nie uda się odnaleźć zaginionego Marcina, którego policja uzna nawet za zmarłego, choć Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) co chwilę będzie otrzymywał jakiś trop i nie ustanie w poszukiwaniach swojego przyjaciela. Ale już bez Olka, który po udanej operacji Krysi (Hanna Mikuć) zdecyduje się wrócić do pracy w klinice, do czego z resztą już wcześniej zacznie namawiać go Aneta. Jednak w 1819 odcinku "M jak miłość" Chodakowska nie będzie miała tyle "szczęścia" co mąż, gdyż przeprowadzony przez nią i Majera zabieg wcale nie skończy się dobrze...

Operacja Chodakowskiej i Majera z poważnymi komplikacjami w 1819 odcinku "M jak miłość"!

W 1819 odcinku "M jak miłość" Aneta i Wojtek podejmą się operacji małego Franka. Tyle tylko, że w jej trakcie dojdzie do poważnych komplikacji, w wyniku których nie tylko zdrowie, ale i życie chłopca zostanie zagrożone. A to dlatego, że dojdzie do uszkodzenia tętnicy i poważnego krwotoku, co stanie się szalenie niebezpieczne. Na szczęście, w 1819 odcinku "M jak miłość" lekarzom uda się go zatamować, ale życie Franka wciąż będzie wisiało na włosku, gdyż decydujące okażą się najbliższe godziny! Czy uda się go uratować? A może chłopiec umrze? I przede wszystkim kto do tego doprowadzi?

Kto będzie odpowiadał za stan Franka w 1819 odcinku "M jak miłość"?

W 1819 odcinku "M jak miłość" Aneta kompletnie się załamie, gdy operacja chłopca nie pójdzie po jej myśli. Tym bardziej, że to przecież ona była pomysłodawczynią pododdziału dziecięcego w klinice męża i oddała mu całą siebie. I choć do tej pory wszystko przebiegało pomyślnie, to teraz wydarzy się najgorsze. Czy w 1819 odcinku "M jak miłość" stanie się to z winy przemęczonej Chodakowskiej? A może będzie za to odpowiedzialny chory i uzależniony od leków Majer, którego wcześniej Aneta kryła przed swoim mężem, gdyż zdała sobie sprawę, że w tej sytuacji Olek mógłby go zwolnić. Tyle tylko, że teraz na szali stanie już życie małego pacjenta! Czy zatem chłopiec przeżyje? I jak to się skończy? Czy Wojtek wykorzysta pieczątkę Anety, którą wcześniej jej ukradł? Przekonamy się już niebawem!