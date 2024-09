M jak miłość, odcinek 1815: Jakub minie się z Marcinem na ulicy! Nie spojrzy na czas w jego stronę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1817: Dorota przeżyje! Takie będą pierwsze słowa Bartka do chorej ukochanej, kiedy przyjedzie do szpitala - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1815 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

To, co wydarzy się w 1815 odcinku "M jak miłość" podczas poszukiwań Marcina to najlepszy dowód na to, że scenarzyści serialu jeszcze długo zamierzają ciągnąć ten wątek, że miną całe tygodnie zanim Jakub Karski odnajdzie Chodakowskiego! A będzie już tak blisko spotkania z Marcinem, który stracił pamięć, nie wie kim jest i ukrywa się w domu Martyny pod Sochaczewem w Kampinosie, bo tylko tam czuje się bezpiecznie.

Marcin w 1815 odcinku "M jak miłość" pojedzie sam po leki do apteki

Emocje sięgną zenity gdy w 1815 odcinku "M jak miłość" Marcin po raz pierwszy sam pojedzie do ludzi. Martyna będzie zbyt pijana, by towarzyszyć mu w drodze do apteki, więc Chodakowski sam wsiądzie do samochodu lekarki. W aptece poprosi farmaceutkę (Zuzanna Pawlukiewicz) o silne leki sen, bo przyzna, że cierpi na bezsenność. Piękna blondynka da Marcinowi leki ziołowe, ale nie zauważy w nim nic podejrzanego. Nie rozpozna w kliencie zaginionego Marcina z plakatów, które rozwieszone są po mieście.

Klient Jakuba w 1815 odcinku "M jak miłość" rozpozna Marcina

Jedyną osobą, która w 1815 odcinku "M jak miłość" zauważy Marcina będzie klient agencji Karskiego. Starszy mężczyzna (Roman Szczeblewski) wypatrzy Marcina, gdy będzie wychodził z apteki w pasażu handlowym o i wsiądzie do czarnego auta. Zatrąbi klaksonem i pomacha detektywowi, ale Marcin go nie pozna. Klient Jakuba przekaże później detektywowi, że widział Marcina, który wyglądał inaczej, był trochę zmieniony.

Chociaż ten trop wyda się Jakubowi nieco śmieszny, to w 1815 odcinku "M jak miłość" pojedzie do apteki, w której kilka godzin wcześniej był Marcin. Niestety dyżur będą miały już inne farmaceutki (Sandra Stencel, Agata Hübner) i nie rozpoznają Marcina na zdjęciu, które pokaże im Jakub.

Jakub minie się z Marcinem w aptece w 1815 odcinku "M jak miłość"! Nie zauważy go na ulicy

Pech sprawi, że w 1815 odcinku "M jak miłość" Jakub wsiądzie do auta akurat w momencie, gdy Marcin kolejny raz podjedzie samochodem Martyny przed aptekę. Zaparkuje na ulicy, wysiądzie z auta, lecz Karski go nie zauważy. Będzie zbyt zajęty rozmową z Olkiem (Maurycy Popiel) i odwróci głowę w inną stronę. - Co jest? Coś nowego? - zapyta Olek.

- Niestety, właśnie zaliczyłem kolejny fałszywy trop. Ktoś widział Marcina w aptece pod Sochaczewem. Przyjechałem tu i znowu nic...

- Szkoda czasu i energii. Nie wiem, może czas zacząć fakt, że po prostu...

- Nie, nie odpuszczę! Będę sprawdzał wszystkie, nawet najbardziej odjechane informacje. Aż do skutku! - zapewni brata Marcina zdeterminowany Jakub.

W tym momencie w 1815 odcinku "M jak miłość" Marcin odjedzie, a Jakub spojrzy w stronę apteki. Będzie już za późno, by zauważył zaginionego przyjaciela.

