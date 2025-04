M jak miłość, odcinek 1866: Marcin wyleci do Stanów? Zrobi wszystko, by odnaleźć Dorotę - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1866: Pożar w bistro Kingi. Ciężarna Franka straci czujność i dojdzie do tragedii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1866 - wtorek, 15.04.2025,o godz. 20.55 w TVP2

Bartek, zrozpaczony brakiem wieści o Dorocie, w 1866 odcinku "M jak miłość" ponownie zwróci się do Marcina z prośbą o pomoc w jej odnalezieniu. Chodakowski, znany ze swojej skuteczności w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych spraw, zrobi wszystko, by pomóc przyjacielowi, nawet jeśli oznaczałoby to wyjazd za granicę.

Decyzja o ewentualnym locie do Stanów Zjednoczonych będzie dla niego nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że w Polsce czekają na niego bliscy. Jednak determinacja Bartka i jego rozpaczliwa sytuacja mogą skłonić Marcina do podjęcia tego kroku.​ Chodakowski w 1866 odcinku "M jak miłość" zda sobie sprawę, że odnalezienie Doroty może być kluczem do przywrócenia spokoju Bartkowi. Dlatego, mimo obaw, postanowi zaangażować się w sprawę na 100%.

Marcin w 1866 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się na wyjazd do USA, by odnaleźć Dorotę?

Marcin w 1866 odcinku "M jak miłość", widząc determinację Bartka, zacznie rozważać wyjazd do Stanów Zjednoczonych w celu odnalezienia Doroty. Jednak decyzja o opuszczeniu kraju i pozostawieniu bliskich nie będzie łatwa. Czy Chodakowski zdecyduje się na ten krok, ryzykując własne bezpieczeństwo? Czy jego działania przyniosą oczekiwane rezultaty i doprowadzą do odnalezienia Doroty?

- Nie masz nic? - Nic. Ani w tym raporcie, ani w poprzednim. Ostatni trop urywa się w Stanach. - No tak, tak. Wiesz... Mi już chyba zależy na tym, żeby po prostu dowiedzieć się, gdzie ona jest pochowana. - Będę miał jeszcze jakieś drugie dane, z innej agencji, więc lada dzień. Ale Bartek, nie zamykamy tej sprawy. Słuchaj ja poważnie myślę o twojej propozycji. Jak będzie trzeba to ja polecę do Stanów. - Może będzie trzeba. Dziękuję ci bardzo. Gdyby coś, dzwoń do mnie w dzień i noc.

Bartek w 1866 odcinku "M jak miłość" straci wszelkie nadzieje na odnalezienie Doroty

Z kolei Bartek, tracąc nadzieję na odnalezienie Doroty, zacznie przygotowywać się do życia bez niej. W 1866 odcinku "M jak miłość" podejmie decyzję o sprzedaży majątku żony, w tym domu w Grabinie. Planuje przeznaczyć uzyskane środki na założenie fundacji, mającej na celu pomoc osobom nieuleczalnie chorym na raka. Podczas rozmowy z Adą (Marta Lewandowska), przyjaciółką Doroty, Bartek wyzna, że po stracie żony nie zamierza wiązać się z żadną inną kobietą. Te słowa głęboko poruszą Adę, która zdecyduje się poinformować Dorotę o uczuciach męża.​