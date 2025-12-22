M jak miłość. Przerwa w emisji do końca roku, ale w święta gala z okazji jubileuszu serialu i wyjątkowy odcinek w TVP - WIDEO

Koniec "M jak miłość" w 2025 roku. Przerwa świąteczna od 23 grudnia!

"M jak miłość" znika z anteny TVP2 na trzy tygodnie! Od wtorku, 23 grudnia 2025 roku zacznie się przerwa świąteczno-noworoczna, która potrwa aż do poniedziałku, 12 stycznia 2026 roku. To oznacza tylko jedno - nie będzie nowych odcinków ani w telewizji, ani premierowo w serwisie TVP.VOD.pl.

Nikogo nie powinna dziwić zmiana ramówki TVP2 na święta Bożego Narodzenia, ale w tym roku Wigilia wypada w środę, 24 grudnia, a Sylwester w kolejną środę, 31 grudnia, więc w poniedziałki i wtorki teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by pojawiły się nowe odcinki "M jak miłość". Tyle że w okresie świątecznym istnieje spore ryzyko spadków wyników oglądalności serialu, bo widzów pochłaniają inne sprawy niż oglądanie uwielbianego serialu.

To jednak nie oznacza, że tegoroczne święta będą bez "M jak miłość. Nic bardziej mylnego!

Nie przegap: M jak miłość. Przerwa w emisji przedłużona do połowy stycznia! Trzeba będzie poczekać na nowe odcinki w 2026 roku

Gala "25 miłości - jubileusz M jak miłość" - kiedy i gdzie oglądać w telewizji? Kiedy emisja w TVP2?

Produkcja "M jak miłość" na profilach w mediach społecznościowych - na Facebooku i Instagramie - zamieściła właśnie komunikat, że w Boże Narodzenie nie zabraknie ulubieńców z rodziny Mostowiaków. Bo już w czwartek, 25 grudnia 2025 r., w TVP2 wielka gala "25 lat miłości - jubileusz M jak miłość".

"Święta to magiczny czas spędzony z najbliższymi. Zapraszamy Was do rodzinnego oglądania gali „25 lat miłości, jubileusz M jak Miłość”♥️ Będą niespodzianki i specjalni goście, między innymi piosenkę L.O.V.E. zaśpiewa Edyta Górniak. Bądźcie z nami w ten wyjątkowy dzień. Zapraszamy 25 grudnia od godziny 17:15 do TVP2❗️" - czytamy w ogłoszeniu.

Ale na tym nie koniec, bo po gali z okazji jubileuszu "M jak miłość" widzowie Dwójki od godz. 18.45 będą mogli zobaczyć także pierwszy odcinek serialu!

"Specjalnie dla widzów zrekonstruowany cyfrowo pierwszy odcinek serialu "M jak miłość". Boże Narodzenie spędź z "M jak miłość" od 17.15 w Dwójce. Bo Święta to czas miłości przez wielkie M!" - słyszymy w zapowiedzi produkcji.