M jak miłość, odcinek 1900: Pierwsza randka pani Oli z Mirkiem. To początek końca gosposi Wernera? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1900 - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Wszystko zaczęło się od przeprowadzki Wernera i Sylwii (Hanna Turnau) do nowego domu, gdzie Adam zatrudnił pana Mirka – starszego ogrodnika, który ma zadbać o rozległy ogród i każdy detal wokół posesji. To właśnie tam pani Ola po raz pierwszy zwróciła na niego uwagę. Spokojny, serdeczny i uprzejmy Mirek szybko zrobi na niej ogromne wrażenie, a codzienne rozmowy w ogrodzie staną się dla gosposi najmilszym momentem dnia.

Miłość kwitnie. Pani Ola pójdzie na randkę z Panem Mirkiem w 1900 odcinku „M jak miłość"

Z czasem nieśmiałe spojrzenia i drobne gesty przerodzą się w coś więcej. W 1900 odcinku „M jak miłość” pani Ola odważy się zrobić krok, na który długo nie miała odwagi, zgodzi się na pierwszą randkę z Mirkiem. Dla seniorki będzie to ogromne wydarzenie, pełne ekscytacji, ale i obaw. Od lat była sama, skupiona na pracy i opiece nad Wernerem, a teraz po raz pierwszy pomyśli o sobie i własnym szczęściu.

Jej radość zbiegnie się jednak z trudnym momentem w życiu Adama. Werner zacznie uskarżać się na silne bóle kręgosłupa, które sparaliżują go do tego stopnia, że uzna się za poważnie chorego. Owinięty w koc, osowiały i pełen czarnych myśli, zacznie panikować, przekonany, że jego stan jest znacznie gorszy, niż się wydaje. Sylwia spróbuje go uspokoić, ale Adam skupi się wyłącznie na własnym cierpieniu.

Pani Ola odejdzie z domu Adama?

Podczas gdy Werner będzie pogrążony w lęku o zdrowie, pani Ola zacznie rozkwitać. Pierwsza randka z Mirkiem da jej nadzieję na zupełnie nowe życie – życie, w którym nie będzie już tylko gosposią i opiekunką, ale kobietą zakochaną i spełnioną.

Czy ta miłość oznacza, że wkrótce pani Ola podejmie decyzję, która wszystko zmieni? Jeśli jej związek z Mirkiem się rozwinie, czy zechce stworzyć z nim wspólną przyszłość i wyprowadzić się z domu Wernera? Czy szczęście gosposi okaże się początkiem końca jej miejsca u boku Adama? Odpowiedzi przyniesie 1900 odcinek „M jak miłość”.